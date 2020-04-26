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罷韓民調、防疫成績皆不利？韓國瑜：市政優先防疫第一

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜表示，身為高雄市長，最重要是「市政優先，防疫第一」，其他的記者招待會、民調公部，他都予以尊重。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜表示，身為高雄市長，最重要是「市政優先，防疫第一」，其他的記者招待會、民調公部，他都予以尊重。記者徐如宜／攝影

高雄市韓國瑜今天舉行防疫記者會，市府說明未來投票的防疫作為，包括須戴口罩才能投票等。媒體詢問罷韓民調的投票率、同意罷免率和防疫成績滿意度，都對韓不利？韓國瑜表示，身為高雄市長，最重要是「市政優先，防疫第一」，其他的記者會、民調公布，他都予以尊重。

高雄市民政局長曹桓榮說明，從昨天的里長補選投票中，選務單位針對未來的投票會實施以下作為：民眾須戴口罩才能投票；投開票所外每1公尺設置社交距離動線；工作人員頭戴護目鏡，並於入口處噴灑酒精消毒民眾雙手、量額溫等；投票民眾一旦測量體溫超過37.5度，立即引導至體溫過高的專屬圈票處投票，並通知衛生單位，每位民眾投票完立刻消毒；完成開票作業後，隨即進行場域消毒作業。

媒體詢問時代力量開記者會公布一項民調，6月6日罷韓投票率可能高達65%，同意罷免會有五成二，細項在防疫成績部分高達四成一不滿意度，市長的看法是？

韓國瑜簡短表示，身為高雄市長，最重要是「市政優先，防疫第一」，其他的記者招待會、民調公部，他都予以尊重。說完即離開記者會。

高雄市新聞局長鄭照新補答，高雄市府現在重視的是「疫調」，不是「民調」。

投票率 高雄市 韓國瑜

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