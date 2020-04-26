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時力民調：過半高市民挺罷韓 六成六市民會去投票

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
時代力量智庫今天公布最新罷韓相關民調。高雄市民對罷韓的選擇，高達52.1%受訪民眾表示同意；不同意為35.2%。另外，高達65.6%的高雄市長表示罷免投票日當天會去投票，僅2成7表示不會去投票。記者／林麗玉攝影
時代力量智庫今天公布最新罷韓相關民調。高雄市民對罷韓的選擇，高達52.1%受訪民眾表示同意；不同意為35.2%。另外，高達65.6%的高雄市長表示罷免投票日當天會去投票，僅2成7表示不會去投票。記者／林麗玉攝影

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，預計6月6日罷韓投票。時代力量智庫今天公布最新罷韓相關民調顯示，52.1%高雄市民支持罷韓，不同意為35.2%。另外，高達65.6%的高雄市長表示罷免投票日當天會去投票，僅2成7表示不會去投票。

趨勢民調總經理吳世昌分析，回顧過去歷次罷免投票共同點，投票率都低於四成、但同意票高於不同意票數。他認為，此次可能影響罷韓的因素，包括韓國瑜在議會表現、30至39歲民眾對罷免投票意願、投票率41.8%為估算臨界值，以及韓國瑜未來一個月的整體防疫表現，都會影響罷韓結果。

吳世昌說，若目前高雄市民的罷韓動力持續下去，罷免韓國瑜行動應該會過，但若投票率低於四成以下，韓國瑜就不會被罷免成功。由於過去的罷免多為立委、鄉鎮市長層級，罷免案被關注度低，但這次韓國瑜被罷免的關注度高，罷韓過的機率相當高。

至於若罷免韓國瑜通過，時代力量會不會自推高雄市長補選人選？時代力量高雄市黨部主委陳惠敏沒有正面回應，陳僅表示，時代力量在2016年11月創立黨部，是要回應高雄市民，提供藍綠以外的另外一個選擇，時代力量的企圖是要在高雄培養在地人才，但支持罷免韓國瑜與若罷免成功是否自提人選？這是兩件事情。

另外，對於民眾黨主席柯文哲最近頻頻南下高雄佈局，插旗高雄意味濃？陳惠敏說，任何政黨要在高雄發展，這是很正常的事，時代力量也樂觀其成，會將民眾黨視為可敬的對手。

時代力量智庫這份民調也顯示，高雄市民對於韓國瑜各面向表現。有41.1％的高雄市受訪民眾對韓國瑜防疫表現不滿意，不過也有35%的民眾滿意韓國瑜的防疫表現；韓國瑜的市府除弊表現，將近五成、49.1%不滿意，滿意度僅21.6%；時代力量智庫民調也顯示，62.6%的高雄受訪民眾，對韓國瑜拚經濟的表現感到不滿意。

整體來說，時力智庫民調顯示，60.5%的高雄受訪民眾對於韓國瑜上任以來的表現不滿意，高達六成。

另外，這份民調也調查，高雄市民認為哪個政黨議員問政表現能有效監督市府。民調顯示，34.2%受訪民眾認為，民進黨能有效監督，時代力量28.8%，國民黨有效監督僅18.3%。還有近八成、79.3%的高雄市民認為，韓國瑜需要出席這次的議會臨時會，並接受議員質詢。70.6%的受訪民眾認為罷免應該由公民自主發起，不應該有任何政黨介入罷免。

這次的民調調查對象，為戶籍在高雄市38個行政區、針對年滿20歲的一般民眾，採市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為4月18日至4月20日，一共完成805份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為政府3.50個百分點，依戶籍、性別、年齡及教育程度進行加權。

韓國瑜 時代力量 罷免

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