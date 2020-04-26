六都防疫誰得人心？網路聲量：黃偉哲奪冠 韓國瑜墊底

新冠肺炎疫情持續延燒，六都首長防疫誰得民心？根據QuickseeK網路聲量大數據統計，六都首長的防疫網路好感度，以台南市好感度0.8奪冠，新北市0.74緊追在後，至於三到六名依序是台中市的0.71、桃園市的0.53、臺北市的0.37及高雄市0.34。

根據QuickseeK快析輿情資料庫調查，六都首長防疫的網路好感度，以台南市網路好感度最高，其次為新北、台中、桃園、北市及高雄。QuickseeK創辦人黎榮章今天在臉書表示，這個結果和遠見調查研究中心針對今年三月份「六都防疫滿意度」所做的結果相似。

黎榮章表示，從六都的防疫輿情分析，隨著各地因地制宜的防疫措施不同，在話題的組成上也有所差異，作為防疫的關鍵產品，口罩意外也有地域性的差別。六都之中，盧秀燕是唯一沒有在熱詞之中上榜的市長，顯示盧的角色在台中相關的討論中異常邊緣。