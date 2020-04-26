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楊秋興臉書再酸韓國瑜：我對他認識不清 向市民道歉
高雄市長韓國瑜與前高雄縣長楊秋興關係決裂，還對簿公堂，楊秋興今天上午在臉書po文批韓，藉磐石艦官兵染疫而有封城之議，想讓6月6日罷免無法投票，其心可誅。高雄市新聞局長鄭照新回應，高雄市政府將在5月3日辦兵棋推演，封城是子虛烏有，盼楊縣長切莫成為散布謠言的幫凶。
楊秋興今天上午在臉書po文以「草包市長 高雄人能不罷免他嗎？」為題，提到韓國瑜甫當選高雄市長2個月，就因貪財、貪圖權位，自不量力要參選總統 ，讓大家看破他的手腳 。
還說韓總統敗選後裝低調、裝啞只為保住他的權位，高雄人能不生氣嗎？ 藉磐石艦官兵染疫而有封城之議，期能讓6月6日罷免無法投票，其心可誅。封城、醫護人員篩檢等，是將帥無能累死三軍。文末還說「當初是我向吳敦義主席推薦他參選高雄市長 ，因為我對他的認識不清，再度向高雄市民道歉。」
鄭照新說，楊縣長po文是有個人情緒的激憤之詞，高雄市沒有要封城，請楊縣長別成為散布謠言的幫凶。
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