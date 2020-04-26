李彥秀：地方政府兵推有必要 不應成為政治攻擊目標

近日國民黨執政的新北市、台中市與高雄市因進行防疫兵推挨批。不過國民黨副秘書長李彥秀認為，執行力的成熟，需要練習、演練，地方政府的兵推演練有其必要，不應該成為政治攻擊目標，做好演練準備，就是超前部署。

李彥秀指出，防疫是中央地方聯合作戰，中央流行疫情指揮中心的決策，更需要地方政府嚴正的執行。過去幾個月，指揮中心的辛苦與成果的確令人稱許，但地方政府第一線防疫人員更是辛勞的無名英雄。執行業務瑣碎複雜，如果沒有演練，如何確保哪天指揮中心一聲令下，地方政府可以順暢執行。

李彥秀表示，台灣事實上就是災禍頻仍的地方，即便是經常性發生的風災，每年汛期前，地方政府都要做防災操演，更何況過去我國的公務體系從未有面對疫情如此複雜嚴重的困境，沒有演練如何因應？台灣已經承平許久，但是面對可能軍事威脅仍每年進行萬安演習，也不會有人覺得這是製造恐慌，或是沒有必要。

李彥秀說，國際疫情依舊嚴峻，台灣目前仍舊控制得宜，但疫情仍未有盡頭。未來指揮中心如果真的有進一步的命令，實際執行的地方政府當然要有所準備，才能提高執行效率與成果。不要在防疫上打口水戰，才能真的做好防疫工作。