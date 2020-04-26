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賴品妤談罷韓指太小看高雄人怨念 孫大千：仇恨衝腦
高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日進行投票。民進黨立委賴品妤在受訪時說，原本因疫情影響，曾認為罷韓不會通過，但後來發現自己太小看了高雄人的怨念。對此，前立委孫大千在臉書批評，這根本就是標準的「仇恨衝腦式」的發言。
孫大千表示，當過民意代表的人都知道，願意和你打招呼的群眾，肯定都是同溫層的支持者，立場不同的群眾，連理恐怕都懶得理你。既然是意識形態相同的支持者，他們不和你講「罷韓」，難不成還講「挺韓」。
孫大千說，海軍敦睦艦隊染疫事件讓高雄市的防疫出現破口，簍子是國軍捅出來的，爛攤子卻是韓國瑜來收。賴品妤身為一位立委，不好好的進行亡羊補牢，反而還來對韓國瑜落井下石，不會覺得太沒有格調嗎？
孫大千說，既然賴心知肚明高雄市民人心惶惶，也強調政府資訊透明很重要，韓國瑜為了力保高雄市的防疫防線，提出比指揮中心更高的疫調標準，到底又錯在哪裡。
孫表示，反正，對心中本來就充滿充滿仇恨的人來說，不管韓國瑜做什麼都是錯的，都要想盡各種辦法誣蔑詆毀。對於仇恨值已經夠高了，真的不需要韓國瑜出來刷了。賴品妤除了高顏值和高仇恨值之外，身為一位立委，至少也要展現一點最基本的高水準和大格局。
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