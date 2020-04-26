以敵為師拚開源 國民黨黨費擬參考民進黨調漲為300元

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為國民黨中央黨部大樓。本報資料照片
圖為國民黨中央黨部大樓。本報資料照片

民黨財務拮据，開源節流勢在必行。繼檢討中央黨部承租樓層後，近日也研議要將目前每年200元黨費調漲為300至500元，相關規劃方向也在前天（24日）縣市黨部主委會報中宣布，未來黨費也將統一至超商通路繳費。

國民黨2018年全年黨費收入近9583萬元，2017年更高達1億5539萬元，若黨費參考民進黨黨費水準調漲為300元，只要維持現有黨員規模，每年可望擴增5千至7千萬收入，可支應2至3個月黨務經費。

黨務人士表示，黨費漲價，除可擴增黨的財務外，還可提高有效黨員對黨的認同，甚至也可解決長期以來黨內選舉與初選的人頭黨員問題。不過黨務人士強調，相關規劃仍在幕僚作業，還未正式定案。

國民黨黨員過去每年須繳500元黨費，其中包含350元幸福人壽關懷保險費。2005年9月，才改為現行每年200元制度，原保險費部分則脫勾，一次繳納1萬元黨費可取得終身黨員資格規定則未做改變。

也因年繳黨費偏低，不僅衝擊黨員繳終身黨費意願，還造成黨內選舉人頭黨員問題。在國民黨黨產遭凍結後，黨費收入成黨財務基本盤，前主席洪秀柱才又回頭盼募集特別黨費開源，現任主席江啟臣上任後也參考民進黨黨費水準有意調漲。

目前民進黨黨員每年須繳300元黨費，終身黨費為2萬元，均比國民黨高。黨務系統初步規畫，在終身黨費1萬元不動下，每年黨費將比照民進黨，由目前的200元調整為300元。不過也有黨務人士建議可調整至400，甚至恢復500元。

黨務人士表示，黨費標準已近15年未調，眼下黨財務捉襟見肘，調整基本黨費確實可為黨擴增經費，相信認同國民黨的黨員不會在乎黨費多這100元。

組發會前天也在縣市黨部主委會報中宣布：黨費初步評估調整為300元、未來統一至超商通路繳費、與黨籍資料由中央統管3政策。黨務人事說，黨費統一至超商繳費可避免人力收繳佚失爭議，黨籍資料由中央統管則可解決幽靈黨員問題。

國民黨 民進黨 超商

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