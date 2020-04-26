內政部：42個政治團體未依法轉型 將廢止立案

婦聯會日前發動連署，表示黨產會及內政部聯手追殺，強迫轉型；內政部今天表示，一切依照政黨法規定，包含婦聯會在內的42個政治團體，未在改正期限內完成轉型，將依法廢止立案，絕對沒有針對特定團體。

內政部表示，婦聯會等政治團體是依人民團體法立案的政治團體，未於去年12月7日前，依政黨法第43條第2項規定修正章程轉換為政黨，經內政部去函限期於4個月內補正，未依規定辦理者，內政部得依法廢止其立案；內政部說，這是依法處置，「何來強迫之說」。

內政部表示，政黨法是2017年12月6日公布施行，於2年期限屆滿前，內政部已通函給各政黨及政治團體，要求儘速完成改正，內政部於去年12月間召開政黨審議會討論，給予政黨4個月的補正期限，政治團體部分，也比照給予4個月緩衝期，因此，自政黨法實施以來，已給予各政黨及政治團體2年4個月的補正期，婦聯會怠於決議轉換事宜，當由婦聯會自負其責。

內政部表示，政黨法立法後，依人民團體法立案的政治團體共有56個，其中10個轉換為政黨，4個申請解散，其餘42個未修正章程轉換為政黨的政治團體，內政部將一視同仁，依法廢止立案。