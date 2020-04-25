快訊

「封城是不切實際的超超前部署」葉金川曝封城真正時機

習近平重提西遷精神 分析：醞釀大型鬥爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨柯文哲南下辦國政班 藍綠白：要插旗高雄吧

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲今天到高雄參加民眾黨舉辦的國政班。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲今天到高雄參加民眾黨舉辦的國政班。本報資料照片

民眾黨的「國家治理學院國政班」今天在高雄市鹽埕區開課，黨主席柯文哲全程參與，台北市副市長彭振聲向學員談「改變，從台北開始」 ，中華議事學會理事長宋偉民和學員交流「議事學理攻防」。關心民眾黨發展的高雄人士說，看得出民眾黨培養年輕世代的用心，似乎也嗅到民眾黨要在高雄發展的準備。

今天國政班未開放採訪，民眾黨立委蔡壁如、張其祿、高虹安、邱臣造到場，學員近40人，高雄和從北部到南部參加的都有。這是4月份民眾黨第二次到高雄辦研習活動。

一位支持民眾黨的高雄地方人士認為，國政班表面上是與年輕人交流，實際上給高雄子弟參與的機會，等同在高雄扎根，尤其民眾黨年輕的黨部人員也有機會更了解高雄，將來民眾黨如要參與高雄選舉，這些研習訓練都是好的。

民眾黨部在臉書粉絲團貼文談高雄氣爆，強調「該承擔責任的當事人不該卸責」，呼籲「法院審理雖然暫告一個段落，仍然要釐清各方責任，真正還給受難家屬和高雄市民真相與公道。」

民進黨立委趙天麟說，民眾黨到全國各地辦培訓營可理解，從民眾黨對高雄的關注度來看，應該有在為高雄市長可能補選做參選準備；在政黨競爭上，民進黨可能會感到焦慮，國民黨的壓力也會很大；所以，民進黨要更貼近民意，傾聽年輕人的聲音。

曾當30多年台北市民的民進黨高雄市議員高閔琳說，台北市新冠肺炎確診病例116例，全國之冠，柯市長不在台北，卻到高雄來，難道是柯市長的新政治？柯和民眾黨這一個月在高雄辦兩次研習，顯見柯對民眾黨在高雄的發展很有企圖心；台灣基進、時代力量也在高雄駐點， 民眾黨在高發展會有更多競爭；面對各黨企圖心，民進黨一定要強化與年輕世代交流。

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭說，成立政黨的目標就是要執政，柯文哲和民眾黨到高雄辦研習營或為下一次高雄選舉做準備，都是正常，民眾黨在高雄沒有任何民代，後續如何發展有待觀察；南部的政治環境重深耕，國民黨、民進黨都是深耕高雄的政黨，目前民眾黨在高雄還有一大段路要走，不過，國民黨也不能等閒視之。

民眾黨 民進黨 高雄市

延伸閱讀

柯文哲低調南下高市民眾黨活動 未回應行程問題

參訪防疫旅館未見柯文哲？蘇貞昌：黃珊珊比他漂亮

柯文哲稱口罩販賣機不會被打敗 蘇揆：沒誰勝誰負

民進黨高雄黨部主委選舉 趙天麟、高閔琳、林正男相爭

相關新聞

民眾黨柯文哲南下辦國政班 藍綠白：要插旗高雄吧

民眾黨的「國家治理學院國政班」今天在高雄市鹽埕區開課，黨主席柯文哲全程參與，台北市副市長彭振聲向學員談「改變，從台北開...

加強政黨外交 國民黨擬恢復與大陸部平行的國際事務部

國民黨正進行組織改造工程，在黨主席江啟臣主導下，規畫將組發會下的「海外暨國際事務部」將恢復為海外部與國際事務部兩單位，前...

江啟臣明訪金門 進行8小時鐵人拜訪行程

國民黨主席江啟臣明天將到金門進行下鄉請益之旅，這是他就任黨主席後，首度造訪金門，格外引起各界重視，他將進行一整天8小時馬...

影／17年前和平醫封院！陳時中:慘痛記憶造就今日進步

2003年4月24日SARS疫情爆發，台北市立和平醫院發生多起院內感染個案，時任台北市長馬英九下令封院，造成最後院內多人...

NCC委員名單出爐 主委陳耀祥、副主委翁柏宗回鍋

國家通訊傳播委員會（NCC）部分委員任期七月卅一日屆滿，行政院預計在下周提出新任委員名單。新任委員名單中，主任委員及副主...

【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權

「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部4月初制定「危險性救災行動認定標準」草案，進一步明訂消防員可自行決定撤離的具體標準。不過該草案的第3跟4條，卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書透露，內政部制定這項草案時，他至少罵了十幾分鐘，只能說訂這條文的人「離地很遠」。

婦聯會後天恐被解散 內政部：一視同仁依法辦理

婦聯會未在政黨法規定的期限前轉型為政黨，27日恐依法被解散，婦聯會主委雷倩將提起訴願與行政訴訟；內政部民政司司長林清淇今...

周一恐被解散 婦聯會深夜發連署信批黨產會內政部追殺

內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則後天（27日）要下令解散清算。婦聯會海外成員昨天深夜發起連署，籲各界搶救婦聯會...

我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾「退避權」

「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部...

NCC促轉會提名名單 下周送立院

針對立法院人事同意權行使，立法院民進黨團總召柯建銘表示，規劃二階段處理，先處理行政院長提名部分，接下來總統提名的監察委員...

任指定常委拚黨主席？韓國瑜陣營人士：真如此就不會接

面臨罷韓案風暴，高雄市長韓國瑜近日卻答應接下國民黨縣市長指定中常委一職，被黨內解讀是要為遭罷免後積蓄政治能量，拚下屆黨主...

搶當「高雄陳時中」抗罷免？韓國瑜幕僚：人命才是大事

罷免高雄市長韓國瑜投票六月六日登場，原定調低調全力拚是正的韓國瑜，近日卻對新冠肺炎防疫頻繁表示看法，被解讀是要當「高雄陳...

熱門新聞

台鐵車長與敦睦艦確診者同健身房今發燒「每人都很怕」

獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

圖表看疫情／美確診直逼90萬例逾5萬人死 俄國印度病例又暴增

發燒台鐵車長一採陰性 值勤接觸兩軍方人員

俄羅斯專家指中國非惡意製造病毒 稱實驗室「做了絕對瘋狂的事」

磐石艦高雄確診個案再添新足跡 曾台南新營麥當勞用餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。