民眾黨柯文哲南下辦國政班 藍綠白：要插旗高雄吧

民眾黨的「國家治理學院國政班」今天在高雄市鹽埕區開課，黨主席柯文哲全程參與，台北市副市長彭振聲向學員談「改變，從台北開始」 ，中華議事學會理事長宋偉民和學員交流「議事學理攻防」。關心民眾黨發展的高雄人士說，看得出民眾黨培養年輕世代的用心，似乎也嗅到民眾黨要在高雄發展的準備。

今天國政班未開放採訪，民眾黨立委蔡壁如、張其祿、高虹安、邱臣造到場，學員近40人，高雄和從北部到南部參加的都有。這是4月份民眾黨第二次到高雄辦研習活動。

一位支持民眾黨的高雄地方人士認為，國政班表面上是與年輕人交流，實際上給高雄子弟參與的機會，等同在高雄扎根，尤其民眾黨年輕的黨部人員也有機會更了解高雄，將來民眾黨如要參與高雄選舉，這些研習訓練都是好的。

民眾黨部在臉書粉絲團貼文談高雄氣爆，強調「該承擔責任的當事人不該卸責」，呼籲「法院審理雖然暫告一個段落，仍然要釐清各方責任，真正還給受難家屬和高雄市民真相與公道。」

民進黨立委趙天麟說，民眾黨到全國各地辦培訓營可理解，從民眾黨對高雄的關注度來看，應該有在為高雄市長可能補選做參選準備；在政黨競爭上，民進黨可能會感到焦慮，國民黨的壓力也會很大；所以，民進黨要更貼近民意，傾聽年輕人的聲音。

曾當30多年台北市民的民進黨高雄市議員高閔琳說，台北市新冠肺炎確診病例116例，全國之冠，柯市長不在台北，卻到高雄來，難道是柯市長的新政治？柯和民眾黨這一個月在高雄辦兩次研習，顯見柯對民眾黨在高雄的發展很有企圖心；台灣基進、時代力量也在高雄駐點， 民眾黨在高發展會有更多競爭；面對各黨企圖心，民進黨一定要強化與年輕世代交流。

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭說，成立政黨的目標就是要執政，柯文哲和民眾黨到高雄辦研習營或為下一次高雄選舉做準備，都是正常，民眾黨在高雄沒有任何民代，後續如何發展有待觀察；南部的政治環境重深耕，國民黨、民進黨都是深耕高雄的政黨，目前民眾黨在高雄還有一大段路要走，不過，國民黨也不能等閒視之。