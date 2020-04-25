加強政黨外交 國民黨擬恢復與大陸部平行的國際事務部

國民黨正進行組織改造工程，在黨主席江啟臣主導下，規畫將組發會下的「海外暨國際事務部」將恢復為海外部與國際事務部兩單位，前者將賦予與國際溝通窗口重責，後者則維持目前經營海外黨員與僑界工作。

因規畫幾近定案，近日中央黨部組織空間調整規畫案中，也已出現「國際事務部」被獨立出來，與大陸事務部一起做空間配置規畫想法。未來國際事務部將與大陸部一起改隸政策會，辦公室也都可望設在中央黨部三樓，與主席辦公室比鄰。

知情人士表示，江啟臣競選黨主席的五大主張，就提到要「視野國際化」，希望上任後在國民黨國際事務上能有所發揮，將國際事務部從目前的「海外暨國際事務部」獨立出來，就會有宣示效果，也能讓對外事務事權與資源能集中運作。

至於國際事務部恢復後，由現行組發會改隸政策會，知情人士說，主要考慮在於能與大陸事務部平行，一改一九八○年代國際事務在兩岸之下的觀念，未來國際事務部將負責政黨外交，黨務要員、智庫學者與國際政黨人才交流，以及國際宣傳重任。

外傳國際事務部成立後，將由黨副秘書長黃奎博兼任主任一職。黃受訪表示，江啟臣若需要幫忙當然義不容辭，但截至目前為止沒有接到江徵詢電話。

黨務人士則說，對恢復國際事務部組織變革，黨中央有三大方案：成立由組發會改隸政策會的國際事務部、在主席辦公室下設置國際中心，或是維持原狀，目前還未定案；若江想讓黨增加國際能見度，組織上勢必要變革，兩個選項各有優劣。