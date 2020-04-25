江啟臣明訪金門 進行8小時鐵人拜訪行程

國民黨主席江啟臣明天將到金門進行下鄉請益之旅，這是他就任黨主席後，首度造訪金門，格外引起各界重視，他將進行一整天8小時馬不停蹄的行程，預計傍晚返回台北。

據了解，江啟臣將在國民黨秘書長李乾龍的陪同下，明天蒞金展開一整天拜訪行程，國民黨金門縣黨部主委石兆崏表示，江主席明天上午10時許前往浯島城隍廟上香祈福，之後陸續到金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，到議會拜訪金門議長洪允典，中午則與黨籍議員與鄉鎮長座談與用餐。

下午江啟臣將到國民黨金門縣黨部所在地視察，並與縣府研究如何善用該精華地段，之後則前往古寧頭的和平園區敲響和平鐘、祈求兩岸和平。

24年前曾在金門的陸軍兩棲偵察營服役的他，此行也將專程前往位於金湖鎮溪邊的海龍忠烈祠追思「海龍王」劉雨成營長。下午還會安排與青工、黨代表、區黨部主委、主任等義務幹部座談等，堪稱是一整天行程滿檔的鐵人行程，也展現他「鐵漢」的耐力與體力。

值得關注的是，此行江啟臣與縣長楊鎮浯與金門議長洪允典的會晤，已表明是閉門會晤，不對外開放採訪，預計可能將討論有關黨務改革與楊鎮浯接任指定中常委的事宜。