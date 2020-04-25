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影／17年前和平醫封院！陳時中:慘痛記憶造就今日進步
2003年4月24日SARS疫情爆發，台北市立和平醫院發生多起院內感染個案，時任台北市長馬英九下令封院，造成最後院內多人死亡。如今新冠肺炎疫情大流行，衛福部長陳時中25日特別帶領指揮中心等多名官員，會同台北市衛生局官員，再次視察和平醫院。陳時中致詞提到，當年4月24和平醫院開始封院，留下了一個歷史上的傷痛，但這樣的一個慘痛的記憶，也造成我們今天的進步。
磐石艦隊多名官兵確診，台鐵一名貨車車長疑似與確診官兵同健身房，事後也出現發燒、肺浸潤等跡象，對此陳時中回應，台鐵列車長二採結果為陰性，也提醒民眾，要以科學來防疫，並非用恐慌來防疫，恐慌只會讓防疫步驟變亂，無助於疫情控制。
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