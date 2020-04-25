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NCC委員名單出爐 主委陳耀祥、副主委翁柏宗回鍋

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
NCC新任主任委員為現任代理主委陳耀祥（左），去年辭職的副主委翁柏宗（右）則為副主任委員。 本報系資料庫
NCC新任主任委員為現任代理主委陳耀祥（左），去年辭職的副主委翁柏宗（右）則為副主任委員。 本報系資料庫

國家通訊傳播委員會（NCC）部分委員任期七月卅一日屆滿，行政院預計在下周提出新任委員名單。新任委員名單中，主任委員及副主委委員分別為現任代理主委陳耀祥及去年辭職的副主委翁柏宗。行政院下周提出名單後，立法院五月底前完成人事同意權。

國家通訊傳播委員會設委員人數七人，任期仿照大法官，採取「交叉制」，任期四年。除了陳、翁兩人被提名為正、副主委外，其餘新提名的委員包括台大新聞所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁，及現任主秘蕭祈宏。其中蕭祈宏任期為兩年，即遞補翁去年五月底辭職遺缺的剩餘任期。

其餘現任的委員分別是鄧惟及孫雅麗。

行政院 台大 立法院 NCC

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