婦聯會後天恐被解散 內政部：一視同仁依法辦理

婦聯會未在政黨法規定的期限前轉型為政黨，27日恐依法被解散，婦聯會主委雷倩將提起訴願與行政訴訟；內政部民政司司長林清淇今天表示，內政部是依照政黨法處理，若婦聯會未在時間到前轉型，內政部只能依法處理，這並沒有針對婦聯會，內政部都是一視同仁、依法辦理。

政黨法規定，原本依照人民團體法備案的政黨，應該在去年12月7日前補正組織、章程並完成法人登記，政治團體也應修正章程轉換為政黨，而政黨法規定必須給予改善、補正時間，內政部去年舉行政黨審議會，再給4個月的補正時間，若時間到仍未完成補正，屆時就將予以廢止備案。

林清淇說，內政部要求政治團體轉型，過去給兩年的時間，時間到後再給緩衝的四個月，就是希望相關團體都能完成，不理解為什麼連這樣都要提起行政訴訟，婦聯會應該思考的是要怎麼做，而不是什麼都不做也不要遵守法律，內政部是行政機關，是依法辦理，時間到了主管機關本來就可以有所作為，最後會依照法律處理，財產收歸國有。

林清淇說，婦聯會說要轉型成基金會但被內政部拒絕，這句話是不對的，轉型成基金會的主管機關是衛福部，內政部沒有同意與否的權利，要捐的錢是不是不當黨產也是由黨產會解釋，要捐錢也是看符不符合內部章程，若符合，主管機關也不會說可以或不行。

內政部官員表示，內政部對所有政黨一視同仁，沒有針對婦聯會，也不能給婦聯會特別的處罰，給婦聯會時間補正，他們卻什麼都不做，現在連法律也不遵守，「難道你最大？」現在發了通函給婦聯會，婦聯會就大動作要提行政訴訟，讓人感到無言，給的理由也不合理。

林清淇說，民政司目前還沒統計尚未完成補正的團體有哪些，不過數量不多，而大部分的團體都在去年底的期限前完成補正，再延長的這四個月完成者不多，但有團體向內政部反映已經開始動作了希望不要被解散；林清淇說，這不符合規定，因為內政部是要求時間到前完成，並不是時間快到了才開始動作。