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周一恐被解散 婦聯會深夜發連署信批黨產會內政部追殺

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
婦聯會海外成員昨天深夜發起連署，籲各界搶救婦聯會不被消滅。圖為婦聯會大樓。 聯合報系資料照片
婦聯會海外成員昨天深夜發起連署，籲各界搶救婦聯會不被消滅。圖為婦聯會大樓。 聯合報系資料照片

內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則後天（27日）要下令解散清算。婦聯會海外成員昨天深夜發起連署，籲各界搶救婦聯會不被消滅。婦聯會主委雷倩中午也在臉書呼應，願神施恩憐憫故總統夫人蔣宋美齡70年前開始的善工。

雷倩表示，婦聯會海外會友發動的連署是婦聯會「司法抗爭，國際關注、群眾聲援」行動最後一棒；同一時間加州的婦聯人仍向中華民國退伍軍人捐贈防疫物資，繼續用公益作為捍衛婦聯會名譽。

婦聯會海外成員發起的連署信中重申，婦聯會為公益組織，無意「推薦候選人參加公職人員選舉」，不應被內政部強迫轉型為政黨；蔣宋美齡創辦婦聯會已70年，應容許這個愛國敬軍組織繼續貢獻國家社會，不應被內政部解散消滅。

連署信中也強調，婦聯會經費大多來自海內外捐款，不應被黨產會沒收充公，婦聯會財產應用之於社會，除繼續自行辦理公益事項，也應成為其他社福團體的資源平台，幫助台灣高關懷、高風險及特殊需要的百姓。

連署信中批評，過去四年婦聯會持續被不當黨產處理委員會與內政部聯手追殺。黨產會罔顧事實，逕行認定婦聯會99.3％（約388億元）財產為不當取得，予以沒收；內政部依政黨法，強迫從事公益服務社會的婦聯會轉型為政黨。

連署信中表示，對黨產會與內政部作為，婦聯會提出各種申請、訴願及行政訴訟，竭盡全力尋求司法救濟，法官們亦認為黨產會處分顯有違憲之虞，聲請大法官解釋，並裁定在釋憲結果前停止審判，但4月27日轉瞬即至，婦聯會危在旦夕。

婦聯會 黨產會 內政部

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