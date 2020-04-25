我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾「退避權」
「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部4月初制定「危險性救災行動認定標準」草案，進一步明訂消防員可自行決定撤離的具體標準。不過該草案的第3跟4條，卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書透露，內政部制定這項草案時，他至少罵了十幾分鐘，只能說訂這條文的人「離地很遠」。
草案第3條規定了兩個母法所稱的「無人命危害之虞」的定義：「確認無人命需援或疏散」、「受災民眾已明顯死亡」。鄭少書質疑，「確認」不就是仍然要你進去嗎？要不然怎麼「確認」？而什麼是「明顯死亡」？對於消防員，明顯死亡必須是看到「無首（頭不見了）」、「軀幹斷體」、或「焦黑僵直」。沒有看見屍體，如何確定「明顯死亡」？
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【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權
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