NCC促轉會提名名單 下周送立院

「就跟成立 Dcard 一樣，我就是想挑戰。我很清楚在國民黨就是跟全台灣數位原住民為敵，但這種逆風的事情才有趣。想被他人喜歡、打順風球的話，一開始加入民進黨就好了。」簡勤佑說。

2020-04-25 15:13