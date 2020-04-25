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NCC促轉會提名名單 下周送立院
針對立法院人事同意權行使，立法院民進黨團總召柯建銘表示，規劃二階段處理，先處理行政院長提名部分，接下來總統提名的監察委員與考試委員則等到520後，召開臨時會處理；他指出，行政院預計下周會提出NCC委員與促轉會委員名單送立法院。
柯建銘表示，第一階段處理國家通訊傳播委員會委員，與促進轉型正義委員會委員的部分，屬於行政院長提名，行政院必須在4月底提出名單，立法院預計5月底前完成人事同意權行使。
行政院發言人Kolas Yotaka也表示，行政院須在4月30日前將提名名單送至立法院。
至於促轉會提名人事案，行政院長蘇貞昌日前拍板將延長任期1年。據了解，現代理主委楊翠原來並無意願，但經過協調後，可望真除，出任促轉會主委。
至於由總統提名的監察委員與考試委員人事案，柯建銘表示，考監兩院人事同意權的行使，因法定會期在5月31日結束，名單預計5月20日後提出，時間安排上來不及，計畫召開臨時會處理。
不過究竟要延會處理，還是召開臨時會，民進黨團書記長鍾佳濱表示，仍須立法院長游錫堃召集朝野協商決定。
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