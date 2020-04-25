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任指定常委拚黨主席？韓國瑜陣營人士：真如此就不會接

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市長韓國瑜近日答應接下國民黨縣市長指定中常委一職。 報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市長韓國瑜近日答應接下國民黨縣市長指定中常委一職。 報系資料照／記者劉學聖攝影

面臨罷韓案風暴，高雄市長韓國瑜近日卻答應接下國民黨縣市長指定中常委一職，被黨內解讀是要為遭罷免後積蓄政治能量，拚下屆黨主席。韓幕僚表示，韓是講義氣的人，看到黨與黨主席江啟臣現在需要幫忙，當然義無反顧。

韓幕僚說，韓國瑜也知道他自己正面臨罷韓風暴，這時候同意接下指定中常委，又讓他被與政治議題聯想，是不討好、討罵的事情，但對他而言，既然認為接是正確的事情，那他即使知道可能被罵也會去做，這就是韓國瑜。

韓陣營人士也指出，韓國瑜清楚他接不接國民黨縣市長指定中常委，與其他黨籍縣市長相比壓力會更大，但韓的個性就是願為朋友兩肋插刀，危難中也不會忘記朋友；更何況這還是一個黨員與黨籍縣市長的責任，他不能只考慮個人利害。

對黨內解讀接指定中常委是為了布局明年黨主席選舉，韓陣營人士說，如果他這時候真的在想要角逐下屆黨主席，為何要在黨這時候參一腳？為何不明哲保身？若韓真的出發點是為了想選黨主席，愈想選就愈不會去碰指定中常委。

黨務高層也認為，韓國瑜同意接指定中常委，就是要為江啟臣雪中送炭。黨務人士也分析，若韓真的六月遭罷免，後續個人能量會怎麼發展都還是未知數，現在接指定中常委就說他要布局選主席，言之過早。

韓國瑜 中常委 江啟臣 罷韓

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