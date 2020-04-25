搶當「高雄陳時中」抗罷免？韓國瑜幕僚：人命才是大事

罷免高雄市長韓國瑜投票六月六日登場，原定調低調全力拚是正的韓國瑜，近日卻對新冠肺炎防疫頻繁表示看法，被解讀是要當「高雄陳時中」，為突破罷免案最後一搏。不過韓幕僚表示，相關解讀是看低韓對疫情的重視。

韓國瑜幕僚表示，對韓而言，他希望所做的事情要能禁得起長期考驗，而不是透過操作獲得短期利益，不論是要對拒絕疫調的磐石艦官兵開罰，或是力主高雄市醫護人員普篩，既然高雄市衛生局評估後建議該做，他就義無反顧主張。

該幕僚分析，韓國瑜對對防疫的決策，短期內恐怕很難獲全面肯定，若韓現在考慮的是要力阻罷免案過關，現在應該要「什麼都不做」、「全面順時中」；但回歸韓的個性，如果順時中卻要昧良心，就算被罵也會做他認為正確的事情。

韓幕僚說，韓國瑜對罷免案沒有太多想法，他就是專心市政，如果最後高雄市民決定罷免他，希望也能至少獲得公正評價；現在防疫當前，與人命比起來，罷免案對韓只是小事。

韓營人士也坦言，就目前所知民調來看，罷韓案過關可能性很高，韓國瑜對可能結果坦然以對，現在想法就是做好該做的事情，展現主持市政能力，至於罷免案投票結果，就尊重高雄市民最後決定。

韓營人士表示，此次敦睦艦隊群聚感染事件，7百多位士官兵都是在高雄下船，不論是在地消費或搭大眾運具離開，高雄市都是潛藏重災區，身為高雄市長當然應有主張，否則若高雄真的成防疫破口，韓一樣難辭其咎。

韓營人士說，若韓國瑜施政決策過程真的這麼在意罷韓案，那他現在就沒必要「逆時中」，再讓綠營與網民不滿，也不會因主張高雄醫護人員普篩，被高雄醫界連署抗議；如果韓真的要操作防疫議題，他大可以每天開記者會、率警臨檢做秀。

韓營人士指出，若說韓國瑜對罷韓案有什麼想法，那就是他要光榮通過考驗，讓大家知道背後陰謀，了解這是一個程序不正義、法律有瑕疵的政治操作，缺乏正當性；有人建議韓低調，但韓認為若委屈不能求全，那就正面面對，把話講清楚。