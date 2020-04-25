快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪國民黨數位長簡勤佑：對手民進黨是全球數一數二懂網路的政黨

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：INSIDE/Anny攝影
Photo Credit：INSIDE/Anny攝影

「就跟成立 Dcard 一樣，我就是想挑戰。我很清楚在國民黨就是跟全台灣數位原住民為敵，但這種逆風的事情才有趣。想被他人喜歡、打順風球的話，一開始加入民進黨就好了。」簡勤佑說。

「民進黨是世界級，數一數二懂網路的政黨。」這位在台灣大學課堂中就一手創造 Dcard，年僅 30 歲的國民黨數位科技長簡勤佑毫不諱言地如此評論對手。

上任第五天，簡勤佑打扮就跟其他新創工程師沒兩樣，頭戴迷彩色《機動戰士鋼彈》吉翁軍帽，神情輕鬆地在國民黨中央黨部等著我們到來。但只見他下一刻就匆忙接了幾通電話，說字要放多大，聽起來是在跟幕僚或外包設計團隊討論圖片設計內容。

這位數位諸葛亮第一天晚上就用突襲式的《佳龍華航改名計時器》打出他上任第一招，此外還緊追時事把國民黨臉書粉絲頁的黨徽戴上了粉紅口罩，一時在社群上帶動起不少聲量。

但為什麼離開 Dcard 沈寂三年後，選擇這時候加入國民黨？簡勤佑在採訪一開始也直言坦承，自己在加入國民黨前沒有政治色彩也沒有政治偏好，先前就是跟大多人一樣的中間選民，也說自己心態不像來上班，反而比較接近來玩的。如果不是出任科技長，恐怕一輩子也不會踏進中央黨部。

「但就跟成立 Dcard 一樣，我就是想挑戰。我很清楚在國民黨就是跟全台灣數位原住民為敵，但這種逆風的事情才有趣。想被他人喜歡、打順風球的話，一開始加入民進黨就好了。」簡勤佑說，離開 Dcard 這三年裡大多在旅行，的確這段時間有想過做博奕網站之類的案子，但後來都覺得沒挑戰性，沒有付諸行動：直到參加國民黨數位科技長海選。

▲簡勤佑首要目標是先把網路聲量拉高，讓藍營支持者願意回鍋。
▲簡勤佑首要目標是先把網路聲量拉高，讓藍營支持者願意回鍋。

無論作為一個 CTO 或國民黨人，簡勤佑都相當「非典型」：面對基層黨員，他坦承「不熟悉三民主義」，認為中華民國與台灣這兩個國家認同可以同時存在，另一方面他也直言並沒有固定閱讀媒體的習慣，而是喜歡直接 follow 他人臉書：像現在正在 Line 服務、先前在三立新聞擔任 Marcom 的黃郁棋、曾代表民眾黨參選立委的 Z9 吳達偉，或是 IEObserve 國際經濟觀察等粉絲頁。「人就是最強的演算法」，他說。

新官上任的真正三把火

但讓外界好奇的是，簡勤佑到底會如何重新打造國民黨網路力量？首先他也很清楚無論藍綠，位於光譜兩側的選民一時間很難因為網路改變他們的政黨傾向，而他的首要目標是先把網路聲量拉高，讓藍營潛在支持者願意回鍋，再讓支持國民黨的網友自願地在網路上作戰。

因此他這階段有三件事要做：優化立委粉專、教育立委網路思維，跟幫助國民黨把議題在社群上傳播。言畢，他立刻拿出謝衣鳯委員粉絲頁的一則貼文：「這就是我在做的。過去國民黨網路上最大弱點之一就是美學，現在我就會去跟立委溝通，讓他們知道好的文案到底要怎麼設計，字體到底要怎麼排才明顯。」

第二件事則是就如他當初網路名人四叉貓也在海選時問他「如何洗白年輕人對吳斯懷的看法」，他回重點是「教育立委網路思維」；簡勤佑舉例，像有的國民黨人，並不知道隱私權、圖片版權是台灣網友最重視的幾個問題。「像 ZOOM 這種可能會侵犯隱私權的議題，要發言、發文就得再三小心。還有圖片版權，過去有些小編不知道直接拿有版權圖片來改圖會有問題，我就會特別提醒。」

第三個則是簡勤佑最擅長的本業：社群傳播，《佳龍華航改名計時器》跟粉紅口罩本身就是最好的例子之一。簡勤佑說這兩個案子本來就是抱著「被罵也不怕」的前提，跟幕僚們一起討論，算好就是要半夜上線放手做出來的。他也不擔心會有像「反攻大陸計時器」等其他網友一連串的反諷作品出現，「反而黨內普遍都蠻支持的」，簡勤佑說。

而最近他們則是主打紓困方案議題，他說國民黨主張發現金、免申請、立即發，批民進黨的方案太過繁瑣，讓不會用網路的老年族群權益受損；也因此國民黨做了一張過去民進黨「迷因式」的文宣指稱民進黨排富太過嚴苛。

▲國民黨做一張過去民進黨「迷因式」的文宣指稱民進黨排富太過嚴苛。
▲國民黨做一張過去民進黨「迷因式」的文宣指稱民進黨排富太過嚴苛。

世界級的對手

那社群平台這麼多，有 Instagram、Twitter、YouTube 跟 LINE，他又會怎麼調整其中比重？對此簡勤佑說，還是會先把絕大部分精力放在臉書為主，「Facebook 就很夠了，現在傳遞訊息最有價值的還是臉書」，其他像 LINE 之類的還是會思考但並非首要，而最國際化的 Twitter 也非國民黨的當前之急，更不用說使用者還在少數的 Telegram。

而面對最主要的政治對手，簡勤佑就像本文最開頭所說的，以「世界級數一數二懂網路的政黨」評論民進黨，「不是行政院有 222 原則嗎？那個反應速度真的很快。」但他也說，民進網路操作不是只有好的一面，側翼、網路也多到不行。「大家說國民黨有網軍，但邏輯上來看國民黨網路力量怎麼會弱成這樣呢？應該真的多的是民進黨吧，你要認為國民黨養網軍養失敗這也無可厚非。」

但面對其他對手，他也坦承「根本沒看」時代力量的網路發言，反倒台灣民眾黨還有在看；「中間選民根本就沒時間看那些論述啊！大家只會看最後結果或最後印象，就像最近紓困案，蘇貞昌就不想發現金但國民黨想發，這對中間選民來說才重要，趕快有結果比較重要。」拿創業圈的經驗來說，這些說得到、做不到的事，在他眼裡就像找一堆理由。

不過從目前來看，他不怕這像有人評論他，只是個「高級小編」嗎？對此他倒很大方坦承：沒錯，這些看起來小編才做的事，總是要自己捲起袖子來做、自己下去跟黨員溝通才行；但關於接下來怎麼在網路上協助高雄市長韓國瑜不被罷免成功、跟哪些國民黨高層商議過等「一等軍機」，簡勤佑倒是三緘其口。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

國民黨 民進黨 Dcard

延伸閱讀

簡勤佑強調沒政治傾向 只想做正確的事影響台灣

國民黨數位行銷科技長決選 Dcard創辦人簡勤佑出線

華航改名民進黨態度趨保守 簡勤佑：大家繼續看下去

酸搶劫「總裁批簽」數位化 國民黨：促轉會是在哈囉？

相關新聞

搶當「高雄陳時中」抗罷免？韓國瑜幕僚：人命才是大事

罷免高雄市長韓國瑜投票六月六日登場，原定調低調全力拚是正的韓國瑜，近日卻對新冠肺炎防疫頻繁表示看法，被解讀是要當「高雄陳...

NCC促轉會提名名單 下周送立院

針對立法院人事同意權行使，立法院民進黨團總召柯建銘表示，規劃二階段處理，先處理行政院長提名部分，接下來總統提名的監察委員...

任指定常委拚黨主席？韓國瑜陣營人士：真如此就不會接

面臨罷韓案風暴，高雄市長韓國瑜近日卻答應接下國民黨縣市長指定中常委一職，被黨內解讀是要為遭罷免後積蓄政治能量，拚下屆黨主...

周一恐被解散 婦聯會深夜發連署信批黨產會內政部追殺

內政部要求屬政治團體的婦聯會轉型政黨，否則後天（27日）要下令解散清算。婦聯會海外成員昨天深夜發起連署，籲各界搶救婦聯會...

我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾「退避權」

「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部...

專訪國民黨數位長簡勤佑：對手民進黨是全球數一數二懂網路的政黨

「就跟成立 Dcard 一樣，我就是想挑戰。我很清楚在國民黨就是跟全台灣數位原住民為敵，但這種逆風的事情才有趣。想被他人喜歡、打順風球的話，一開始加入民進黨就好了。」簡勤佑說。

台中防疫兵推 盧秀燕：生活如常

台中市政府上午舉行因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演，台中市長盧秀燕表示，防疫擴大兵推是室內桌上演習，很多人放謠言台中市因為兵推要封城，今天大家出門應該看到，台中市民照常生活、人車照行，上午兵推演習結束後，封城謠言會不攻自破。

德衛生部長致函陳時中表達感謝 德議員：這才是對的

德國議員克魯克（Daniela Kluckert）今天表示，很高興看到德國衛生部長感謝台灣，這是正確的，也呼籲德國政府應...

罷韓會成功嗎？賴品妤酸韓「刷仇恨值」：小看高雄人怨念

中選會日前審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，並宣布將於6月6日進行投票，這讓帶職參選總統的韓國瑜落敗後，現又面臨罷免危機。不過，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，再加上海軍敦睦艦隊群聚感染事件以及接下來的五一連假，疫情發展是否會影響到罷免投票仍無從得知。民進黨立委賴品妤在受訪時就坦言，曾認為罷韓不會通過，但後來改變了想法。

吉里巴斯政情有變 我密切關注

英國衛報報導，去年主導與中華民國斷交、轉與中國大陸建交的吉里巴斯執政黨，在這次國會選舉淪為少數黨，已有多數黨成員主張回頭與中華民國建交。外交部昨天表示，樂見吉里巴斯依民主程序完成國會選舉，未來我國將秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果及新政府的外交政策走向。

口罩外交惹議 蘇揆鬆口：會調整

台灣「防疫外交」引發爭議，藍營質疑口罩捐給越南是濫發，美方保留防護衣原料也被證實「是交易、非交換」。對於口罩外交惹議，行政院長蘇貞昌昨說，「我們的善心好意，有些國家如果已經足夠，我們就會斟酌，以後作為會有所調整」。

「封城秀急」惹議 盧秀燕：沒要封城 正常生活

敦睦艦隊染疫，縣市紛紛模擬封城防疫兵推，也引發爭議。台中市政府今天上午九點進行「防疫兵棋推演」，台中市議會民進黨團昨砲轟市長盧秀燕合高雄市長韓國瑜作秀「封城」，防疫還搞政治。盧秀燕昨再度出面說明，「台中沒有要封城」，市民可正常生活，「內部兵棋推演」是模擬疫情各種可能發生的狀況，預先演練、應變規畫。

熱門新聞

台鐵車長與敦睦艦確診者同健身房今發燒「每人都很怕」

獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

圖表看疫情／美確診直逼90萬例逾5萬人死 俄國印度病例又暴增

達標了！要求「譚德塞下台」全球連署破百萬門檻

吉里巴斯選後反對黨喊和我復交 外交部：密切觀察走向

發燒台鐵車長一採陰性 值勤接觸兩軍方人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。