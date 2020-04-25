調查：日本超過7%學生因疫情影響而考慮退學

日本每日新聞報導，日本一份關於新冠肺炎疫情衝擊學生生活的線上調查顯示，超過7%參與調查的學生因疫情影響打工收入，進而考慮從大專院校輟學。

調查顯示，37.4%學生的打工收入「減少」、23%學生的打工收入「降至為零」。許多學生表示，他們靠著打工收入支付生活費和學費。

關於疫情對家中主要收入來源的影響，36.4%學生表示「收入減少」、3.3%學生表示「收入消失」。

問到學生是否因打工收入或父母親收入下降而考慮從大專院校輟學時，6.2%表示「多少有在考慮」、1.6%學生「強烈考慮」。其他1.9%學生表示，「不傾向輟學，但考慮暫時休學」。

這份調查由學生機構Free執行，共有120所大專院校的514名學生參與回答。