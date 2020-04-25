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德衛生部長致函陳時中表達感謝 德議員：這才是對的

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
德國議員克魯克（Daniela Kluckert）。圖/取自Daniela Kluckert 臉書
德國議員克魯克（Daniela Kluckert）。圖/取自Daniela Kluckert 臉書

德國議員克魯克（Daniela Kluckert）今天表示，很高興看到德國衛生部長感謝台灣，這是正確的，也呼籲德國政府應該做更多，協助台灣參與所有國際事務。

我駐德國慕尼黑辦事處臉書貼出影片，德國自民黨籍國會議員克魯克24日在臉書發文提到台灣，她說很開心德國衛生部部長感謝台灣了，認為這是正確的事，也說台灣是個民主法治國家，也呼籲德國政府應該做更多，協助台灣參與所有國際事務。

德國政府發言人日前在記者會上被問到台灣時，回答避談「台灣」，僅說感謝「其他國家」幫助，引發討論；德國駐台代表王子陶昨天在我外交部捐贈額溫槍儀式上，轉述德國衛生部長史潘（Jens Spahn）親筆簽名給我衛福部長陳時中的感謝信。

史潘在信中提到，台灣捐贈的口罩前幾天已抵達德國，他要表達由衷的謝意，德國社會也非常讚賞台灣的協助，提到目前，流行病學家已經發現德國的疫情日漸趨緩，讓德國能謹慎且逐步規畫回到正常的生活，「台灣成功對抗疫情的經驗，也讓我國受益良多」

德國 疫情

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