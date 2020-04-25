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罷韓會成功嗎？賴品妤酸韓「刷仇恨值」：小看高雄人怨念

聯合新聞網 / 綜合報導
賴品妤近期接受《太報》訪問。圖/YouTube
賴品妤近期接受《太報》訪問。圖/YouTube

中選會日前審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，並宣布將於6月6日進行投票，這讓帶職參選總統的韓國瑜落敗後，現又面臨罷免危機。不過，由於新冠肺炎COVID-19）疫情嚴峻，再加上海軍敦睦艦隊群聚感染事件以及接下來的五一連假，疫情發展是否會影響到罷免投票仍無從得知。民進黨立委賴品妤在受訪時就坦言，曾認為罷韓不會通過，但後來改變了想法。

民進黨新科立委賴品妤因外型亮眼、學生時期即積極參與學運，在參選時就備受矚目。近期賴品妤接受《太報》訪問，被問到「罷韓行動的成功率」時，賴品妤直言：「我必須承認一開始其實我不覺得會過，但是那個原因是因為那時候大概2月疫情爆發了，但是我覺得我小看了高雄人的怨念」他提及罷韓團體第2階段收集的連署書份數，「我覺得已經夠了，他們2階後來提出的份數已經夠過3階」。

賴品妤也提到前陣子曾到訪高雄，儘管戴上口罩、帽子仍頻繁被民眾認出來，並積極與他討論罷韓的相關話題。賴品妤接著說到，由於近期海軍敦睦艦隊群聚感染一事讓高雄市民人心惶惶，他強調防疫要成功最重要的關鍵就在「政府資訊透明很重要」，但他不認為韓國瑜近期的舉動是在落實資訊透明，甚至直言「他就是出來刷大家的仇恨值」。

海軍敦睦艦隊曾於3月中旬赴帛琉進行交流，沒想到返航後竟傳出官兵確診，此群聚總確診案例至今累積30人。由於該艦隊出訪的三艘軍艦皆停泊於左營軍港內，亦有確診官兵曾至鄰近超商、百貨購物，造成高雄民眾感到恐慌。

新冠肺炎 COVID-19 敦睦艦隊 賴品妤 韓國瑜

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