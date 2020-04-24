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【即時短評】到底誰在搞政治？

聯合報 / 記者喻文玟
台中市長盧秀燕（圖）、高雄市長韓國瑜宣布要封城兵推後，頻遭民進黨議員攻擊指責。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕（圖）、高雄市長韓國瑜宣布要封城兵推後，頻遭民進黨議員攻擊指責。記者喻文玟／攝影

新北市長侯友宜在4月20日完成封城兵推，桃園市長鄭文燦也派人至新北觀摩。就在台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜表態跟進後，兩人卻變成民進黨眾矢之的，被酸是過多的政治操作，還被曲解成「要封城」。

「漢子、燕子、禿子」都在針對疫情「封城兵推」，但遭遇大不同，證明當防疫碰上政治，很難不陷入政治口水的荒腔走板。

到底需不需要防疫兵推？中央疫情指揮中心應最了解。套用立法院副院長蔡其昌呼籲盧秀燕的話，「大家就安靜一點，聽從專家、中央指揮來配合。」既然這樣，台中、高雄需不需要防疫兵推，應由指揮官陳時中來評論。

所謂「兵棋推演」就是紙上作業、棋盤上作業。紙上作業怎麼可能影響市民生活作息、造成經濟蕭條？

六都中，侯友宜最早執行兵推演習時，中央疫情中心專家諮詢小組召集人張上淳都參與推演，北部多個縣市也派員觀摩，一片認同。

盧秀燕從頭到尾都沒說過「要封城」，她在23日受訪時說的是4月25日上午舉行「正式演習，有備無患」，「台灣疫情還算ＯＫ，還不到封城鎖國那一天」，有備無患比沒準備好，任何防疫都要有所準備和演習，卻遭中市議會民進黨團砲轟「封城秀燕」作秀過頭。稍後，連立法院副院長蔡其昌也跳出來「評論」盧秀燕的封城兵推。

今天是和平醫院封院17年的日子，副總統陳建仁在臉書上發文，除要大家記取ＳＡＲＳ教訓，盼未來能多一分專業、少一分政治，不重蹈當年中央地方不同調，導致疫情擴散的覆轍。蔡總統也在臉書上呼應，指疫情當前，台灣要更團結，拋下彼此的政治成見，中央和地方一起合作。相形下，一些政治人物近日的言行和作為，和總統、副總統的期待似相去甚遠。

封城 疫情 盧秀燕

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