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口罩外交惹議 蘇揆鬆口：會調整

聯合報 / 記者李光儀陳熙文、鄭媁／台北報導
「台美防疫松（cohack）」活動宣布起跑，與會者包括行政院副院長陳其邁（左四）、政務委員唐鳳（左三）、美國在台協會處長酈英傑（左五）等人，共同見證台美合作抗疫。 記者林俊良／攝影
「台美防疫松（cohack）」活動宣布起跑，與會者包括行政院副院長陳其邁（左四）、政務委員唐鳳（左三）、美國在台協會處長酈英傑（左五）等人，共同見證台美合作抗疫。 記者林俊良／攝影

台灣「防疫外交」引發爭議，藍營質疑口罩捐給越南是濫發，美方保留防護衣原料也被證實「是交易、非交換」。對於口罩外交惹議，行政院長蘇貞昌昨說，「我們的善心好意，有些國家如果已經足夠，我們就會斟酌，以後作為會有所調整」。

外交部長吳釗燮三月十八日宣布「台美防疫合作聯合聲明」，台灣每周提供十萬片口罩，換取美國對台保留卅萬件防護衣原料。但經查「防護衣是交易、不是交換」，是台灣自掏腰包購買防護衣。

根據本報掌握消息，整起採購案轉折點是二月廿三日。當日台大公衛學院長詹長權認為杜邦的防護衣對台灣很重要，透過個人關係獲得台灣杜邦公司的合作意願後，詹將全案交由衛福部疾管署與杜邦公司接洽，促成二月廿五日行政院秘書長李孟諺召開會議。

據了解，當天會議不但確認要和杜邦購買防護衣，連原料總數四十一噸、製作卅萬件，由柬埔寨某台商負責製作都已確認。隔日疾管署通知台灣杜邦公司，敲定這筆交易案。

二月廿六日，杜邦公司接獲疾管署通知後，隨即展開備料。疾管署也在三月初完成和杜邦簽約、下單。這批原料從歐洲經由船運送往柬埔寨，由於排船期和運送時間，送抵柬埔寨台商工廠時是三月中旬，該工廠加緊在三月底完成第一批防護衣，四月初運抵台灣。

台美防疫合作聯合聲明是三月十八日公布，當時吳釗燮稱美方「保留卅萬件防護衣原料給台灣」，但當時原料已運抵柬埔寨台商手上，是已經出料，並非保留。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，外界原以為台美交換防疫物資，連指揮官陳時中都覺得十萬片口罩換卅萬件防護衣很划算，詎料一個月後，吳釗燮才吐實是交易、不是交換；外交部不僅糊弄國人，連陳時中也上當。

外交部發言人歐江安說，疫情爆發後，杜邦防護衣原料被全球搶購，二月初我方向杜邦接洽原料，對方表示四月底給料，五月陸續製作完成進口台灣。經詹長權聯繫、政府與美國在台協會（ＡＩＴ）溝通後，確保杜邦公司能夠供應我方。

行政院和ＡＩＴ昨宣布合作主辦「台美防疫松」活動，媒體詢問，美國為台灣保留卅萬件防護衣原料，是否早就談好的交易，而非交換？陳其邁說，台美合作是不同層次多管道進行，二月疫情剛開始時，台灣防護衣材料嚴重不足，由於詹長權是他的老師，當時經詹協調，後來透過與美方合作，確保在三月原料可以供應，而且可以提早交貨。

口罩 陳時中 美國在台協會 陳其邁 蘇貞昌

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