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「封城秀急」惹議 盧秀燕：沒要封城 正常生活

聯合報 / 本報記者／連線報導
台中市長盧秀燕（左），因為要進行封城兵推，和高雄市長韓國瑜淪難兄難妹。盧秀燕日前訪視西屯何明社區關懷據點，為長者雙手噴酒精消毒、宣導防疫觀念。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（左），因為要進行封城兵推，和高雄市長韓國瑜淪難兄難妹。盧秀燕日前訪視西屯何明社區關懷據點，為長者雙手噴酒精消毒、宣導防疫觀念。圖／聯合報系資料照片

敦睦艦隊染疫，縣市紛紛模擬封城防疫兵推，也引發爭議。台中市政府今天上午九點進行「防疫兵棋推演」，台中市議會民進黨團昨砲轟市長盧秀燕合高雄市長韓國瑜作秀「封城」，防疫還搞政治。盧秀燕昨再度出面說明，「台中沒有要封城」，市民可正常生活，「內部兵棋推演」是模擬疫情各種可能發生的狀況，預先演練、應變規畫。

國民黨立委曾銘宗昨在立法院質詢時問行政院長蘇貞昌，以目前國內疫情，會不會封城？誰有權下令封城？蘇貞昌說，「不會（封城）」，是否封城以中央流行疫情指揮中心為準。在權責部分，蘇表示，不願意講有沒有權，但應該全國一致。

台中市議會民進黨團總召陳世凱昨天舉行記者會，譴責中市府「封城」作秀，經媒體告知「非封城」後，黨團說「封城」是媒體寫的，讓市民誤解、造成恐慌。盧秀燕講不清楚要自己檢討，呼籲「防疫要守住，守住比封城更重要。」

立法院副院長蔡其昌也說，要兵推就不要嚷嚷，妳出來大聲講到「演習」、又喊「封城演習」，百工百業覺得慘了。現在經營困難，市長不要製造恐慌，這個階段不宜有過多政治操作，政治人物就應聽從專家、中央指揮來配合。

盧秀燕表示，「防疫兵棋推演」是針對萬一出現社區感染、大規模疫情案例爆發，內部對各突發狀況的各式沙盤推演，模擬演練，不是封城。

高雄市長韓國瑜日前宣布五月三日將實施兵棋推演，也被傳為高雄將封城，有網友更揶揄他是「封城秀急」。韓昨天上午苦笑自嘲是「封城不急」，強調從未說過要封城，他已六次說明。

台南市長黃偉哲表示兵推並不難，若疫情指揮中心有給ＳＯＰ指導，再根據台南狀況作修正及應對會較好，且不只一套，會有十幾套因應措施，目前不會敲鑼打鼓作兵推。

北市下周將兵棋推演，若全面管制，總統府和行政院是否列入？北市副市長黃珊珊說，全面性管制還很遙遠，這些要中央做決定，北市來配合。目前桌上演練的情境設定上，市府的腳本有區域管制、擴大管制、全面管制，三種不同的情境，擴大管制部分，主要是交通、民生、醫療。

封城 疫情 盧秀燕

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