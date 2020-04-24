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直言集／防疫兵推有錯嗎？究竟誰在搞政治

聯合報 / 記者王昭月羅紹平喻文玟
高雄市長韓國瑜（前右）近日為了要進行封城兵推，飽受外界批評和攻擊。圖為韓國瑜前天訪視漢神巨蛋復業。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（前右）近日為了要進行封城兵推，飽受外界批評和攻擊。圖為韓國瑜前天訪視漢神巨蛋復業。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，各縣市政府近日紛提「封城兵推」，防範疫情大爆發；原本是超前部署，有備無患，卻評價紛歧。新北市長侯友宜率先進行書面兵推，自豪連中央都來取經，輪到台中市長盧秀燕推動兵推，則被批是配合反罷韓的「封城作秀」。高雄市長韓國瑜講兵推， 更屢被扭曲為「封城」，恐怕更是悶爆。

軍事上「兵棋推演」就是紙上作業，模擬敵軍各種可能來襲的時間、地點，如何部署反制，若真的出動就叫「實兵演習」。用在防疫，道理相同。

新冠肺炎疫情發展似無盡頭，即使封城，也可能是種情境，萬一遇上，因各縣市毫無之前經驗可以借鏡，兵推是可虛擬情境，預作防範的各項演練更為重要。

防疫視同作戰，面對狡猾未知的新冠病毒，正需要上下一心，中央與地方聯手。但當防疫作為碰上政治，似就淪於荒腔走板。

六都中，侯友宜最早執行兵推演習時，中央疫情中心專家諮詢小組召集人張上淳都參與推演，北部多個縣市也派員觀摩，一片認同。

到盧秀燕及韓國瑜宣布要進行兵推，命運則大不同。盧被批為配合反罷韓封城作秀，兩人的封城兵推都硬生生被扭曲為「封城」，讓兩人疲於解釋，苦笑不得，在這場兵推大戲中淪為難兄難妹。

盧秀燕從頭到尾都沒說過「要封城」，中市議會民進黨團昨天上午十點開記者會批「封城秀燕」作秀過頭，等媒體提醒盧不是說封城，黨團又說是媒體寫的，盧自己也沒說清楚。

慮秀燕只好同步再開記者會，說明是兵推不是封城。結果近中午，立法院副院長蔡其昌馬上發採訪通知十二點要「評論」盧秀燕封城兵推，繼續質疑盧的「封城」之舉。

韓國瑜一方面有罷韓勢力進逼，防疫作為屢遭挑戰，講兵推被拗是封城，提醫護篩檢補助被連署反制，要求公布艦隊疫調被指「逆時中」，所有政策幾乎都是「逢韓必反」，無怪乎他要苦嘆，盡是一些奇奇怪怪的抹黑造謠，只能再度自黑「封城不急」，聊以解嘲。

就像蔡其昌說的，這個階段不宜有過多政治操作，政治人物就應聽從專家、中央指揮來配合。但一個封城兵推，一些政治人物可以解讀成封城，而不理兵推，讓民眾不禁要問：「封城兵推」四個字，真的這麼難理解嗎？

封城 韓國瑜 疫情

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