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酸搶劫「總裁批簽」數位化 國民黨：促轉會是在哈囉？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

促轉會下午發布新聞稿指出，已完成國民黨通報「總裁批簽」檔案，未來將修復破損檔案後數位化，之後再對外開放、供各界應用。國民黨晚間在官方臉書揶揄，總裁批簽早就完成「數位化」並且自2013年開放至今，促轉會「是在哈囉？」

國民黨更酸，公開黨史供國人檢視，國民黨做得比「促轉會」還要好，感謝促轉會追隨國民黨腳步，「點（ㄑㄧ尢ˇ）收（ㄐ一ㄝˊ）」國民黨的「總裁批簽」，重複完成國民黨已完成的工作。

國民黨更批評，促轉會委員稱行政院為「巢穴」，藐視中華民國憲政機關，偏頗的意識形態與其說「發掘歷史」，更像「扭曲歷史」；與其說「族群和解」，更像「族群裂解」；領中華民國薪水，心裏卻是看不起中華民國，真的太X100渣了。

國民黨揶揄，總裁批簽早就完成「數位化」並且自2013年開放至今，想了解總裁批簽，歡迎來黨史館查閱，但「渣男官員就別來了」。

國民黨 促轉會 中華民國

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