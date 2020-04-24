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越南拿我捐贈口罩做外交立委質疑 外交部：台灣能幫忙
國民黨立委昨天質詢外交部長吳釗燮時質疑政府捐口罩給越南，但越南同時也在做口罩外交，變成台灣變相幫越南做口罩外交；外交部今天表示，越南製作醫療口罩的原料不足，外交部向越南了解需求後，衡量我國防疫量能，最後決定提供口罩給越南第一線醫護人員。
國民黨立委呂玉玲、江啟臣昨天在立法院委員會質詢時關切政府捐口罩給越南的情況，呂玉玲說，台灣捐口罩給越南，但越南前陣子捐了55萬個口罩給法國等歐洲國家，也分別捐了39萬和34萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國，呂玉玲質疑，台灣是不是在幫越南做口罩外交？江啟臣也說，台灣捐給越南，越南又捐給別人，變成我們去補人家的缺口。
外交部發言人歐江安說，我國與世界各國共同面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，藉由提供醫療口罩，協助國際社會強化防疫機制，越南目前日產約2200萬片布口罩，但製作醫療口罩所需的熔噴不織布原料不足，日產量約5百多萬片，不足供越南9千多萬人口所需。
歐江安說，外交部向越南方面瞭解需求後，經衡酌我國的防疫量能，最後決定基於人道考量，提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。
歐江安說，經查證，越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片布質口罩，另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片。
歐江安說，越南第一線醫護人員因照護病患，需要大量醫療用口罩，而越南又為我國重要鄰邦及重要「新南向政策」的夥伴國家，台灣與越南雙邊經貿投資及人員往來日益密切。為落實「台灣能夠幫忙，且台灣正幫忙」的精神，我國政府決定捐贈30萬片珍貴的醫療用口罩協助越南抗疫，展現台灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷。
歐江安表示，越南政府對我國提供關鍵的防疫物資表示由衷感謝，並期盼疫情在全球通力合作下能早日消弭。
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