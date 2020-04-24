我駐帛琉大使館員眷暫不二採檢驗 僑胞今起開始採檢

敦睦艦隊官兵染疫，外界關注是否是因為訪問帛琉而染疫，我駐帛琉大使館及帛方協助接待的工作人員共48人事後採檢均為陰性；外交部發言人歐江安表示，目前帛方只安排高風險的第一線工作人員進行二檢，我大使館員眷暫時不二採，但會視必要情況安排。

歐江安說，我駐帛琉大使館、技術團員眷及雇員共24人已於21日完成新冠肺炎的病毒採驗，結果均為陰性；同批另有24名帛國人士接受篩檢，其中包括曾經登上磐石鑑的7名帛方檢疫人員也進行第二次採檢，檢驗結果也都為陰性。

歐江安說，帛方將安排曾接觸支隊的旅居帛琉僑胞從今天起陸續接受採檢，為求試劑運用的效益最大化，目前帛方僅安排高風險的第一線工作人員進行二採；至於我方館團員眷目前健康狀況均良好，因此暫未安排進行二次採驗，而是進行健康自主管理。

根據經濟部2018年的帛琉投資環境介紹報告，我旅帛僑民大約有230人。