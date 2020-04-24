外交部重申南海諸島是我領土 呼籲侵害我主權行為停止

南海緊張局勢升溫，中國國務院上周宣佈海南省三沙市在有主權糾紛爭議的西沙群島上設置「西沙區」、在南沙群島上設置「南沙區」，引起越南大動作抗議；外交部今天表示，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利。

外交部發布新聞稿，表示有關南海周邊國家近期就南海區域採取的片面及專斷舉措與聲明，中華民國外交部表達嚴正關切與抗議，中華民國政府重申，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

外交部表示，我國政府呼籲相關各方保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為，對於任何可能侵害我國南海諸島主權的行為，中華民國政府表達嚴正抗議並促請立即停止。

外交部表示，我國政府主張應秉持「擱置爭議，共同開發」原則處理南海爭端，台灣有意願，也有能力參與南海相關協商機制，並依據蔡英文總統所揭示的「四點原則」及「五項做法」，在平等協商的基礎上，與相關國家共促南海區域的開放、和平及穩定，共同維護南海航行及飛越自由。