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吉里巴斯選後反對黨喊和我復交 外交部：密切觀察走向

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖/外交部提供
外交部發言人歐江安。圖/外交部提供

英國衛報報導，去年主導與台灣斷交轉與中國大陸建交的吉里巴斯執政黨，在這次國會選舉淪為少數黨。外交部今天表示，樂見吉里巴斯依據民主程序順利完成國會選舉，並對各黨派席次分布情形充分掌握，未來我國將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果以及吉國新政府的外交政策走向。

英國「衛報」報導，吉里巴斯國會共45席，執政黨與盟友在22日的第2輪投票拿下22席，丟掉9席，另外23席分屬另兩個在野黨，其中一個在野黨已表明要回頭與台灣建交，而另一個在野黨還因為反對和我國斷交從執政黨分裂出來。

外交部發言人歐江安表示，我國與吉里巴斯曾於2003年至2019年維持外交關係，期間我國秉持對邦誼的重視，提供吉里巴斯有關基礎建設、農漁技術、醫療衛生、人力資源、潔淨能源等領域的鼎力協助，各項合作計畫成果斐然，有目共睹，台灣「以人為本」 的援助模式，贏得吉國政界與民間的感念與讚揚。

歐江安說，執政的馬茂政府接受中國大陸利誘在2019年9月和我國斷交，但此決定有違民主法治程序，更不符合吉國民眾的期待，引起吉國各界嚴厲的批評聲浪，以致馬茂率領的執政黨內部產生分裂而最終失去吉國國會的多數席次。

歐江安說，吉里巴斯最新一次國會大選於4月22日完成，外交部樂見吉里巴斯依據民主程序順利完成國會選舉，並對各黨派席次分布情形充分掌握，未來我國將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果以及吉國新政府的外交政策走向。

吉里巴斯 斷交

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