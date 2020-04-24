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全面普篩？陳其邁：台灣盛行率低 現階段不宜

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院副院長陳其邁出席。記者林俊良／攝影
行政院副院長陳其邁出席。記者林俊良／攝影

高雄市長韓國瑜日前指出，將對第一線醫護約4000名採檢普篩，引發討論。行政院副院長陳其邁今以「台灣要普篩嗎？」為題，在臉書上表示，就算有一個超級快速篩檢方式，敏感度和特異度皆達99%，但實際上被測出陽性，仍只有一半機率染病，而在台灣盛行率偏低的情況下，被篩檢出陽性的民眾，實有二分之一是健康者，人數達22.7萬人，不但可能造成巨大恐慌，也會癱瘓國內醫療體系。

陳其邁在臉書上表示，有媒體問他普篩的問題，他日前和台大教授方啟泰討論，想與大家分享心得。

他表示，在新冠肺炎尚無特效治療藥物與疫苗的情形下，許多民眾憂心忡忡。又因年後的出國旅遊團，國外留學生回台，確診者遽增。清明連假，許多風景區、夜市湧進人潮，很多人擔心引起社區感染。因此有人覺得是否應比照其他國家做更大規模的普篩，找出可能潛伏在社區的感染者？甚至有人認為台灣確診者偏低，是由於篩檢人數過少。

陳其邁認為，必須了解染疫後，平均有約五天的無症狀潛伏期。在潛伏期採檢會呈現陰性。他指出，案364就是入境採檢陰性，在居家檢疫期間有不適症狀後，再度採檢才確診。

陳其邁說，如果採信第一次陰性結果就解除隔離，反而釀成防疫破口。同理，若不問是否有症狀，全面實施採檢，不僅無法保證採檢陰性就沒問題，反而導致虛假的安全感，降低對各項防疫措施的配合度，造成始料未及的負面影響。

至於有人認為，採檢陰性不保證沒問題，但做全面社區檢驗，多找出陽性確診者不是很好嗎？陳其邁認為，這牽涉到陽性檢驗結果的正確性。又我國確診都是依據COVID-19診斷黃金標準RT-PCR，檢驗程序繁複，不適合用於全面普篩。如果要做大量普篩，勢必要用快速篩檢試劑。

而快速篩檢的準確性牽涉到敏感度（Sensitivity）與特異度（Specificity）（敏感度指，有病的人確實檢驗出是陽性（真陽性）；特異度指，沒病的人確實檢驗出是陰性（真陰性））。

陳其邁說，如果有一個超級快速篩檢試劑，敏感度與特異度皆達99％，也就是100個感染者中有99個被篩檢出來，而100個沒被感染者中有99個篩檢都是陰性，堪稱完美，但難以回答：在檢驗結果是陽性的個案中，到底有多少人是真正的感染者？

若假設盛行率為1%，也就是檢驗1萬人，有100人確診感染，其餘9900人為健康的人。陳其邁舉例，若真有一個超級快速篩檢方法，敏感度與特異度都達99%，則確診一百人中會找出99人染疫（真陽性），另有1人測不出來，為「偽陰性」，而9900人中，則會測出9801人為健康的人（真陰性），另有99人測出來染疫（偽陽性）。

換言之，陽性的總人數為（99＋99）198人，而今天被檢測為陽性，又真的染病的實際機率為（99/198）50%，只有一半。

為計算盛行率，陳其邁指出，截至4月23日，台灣的採檢送驗人數為5萬9026人，其中確診感染者有427人，代表台灣的陽性率為0.7%，不到1％。

他表示，按照台灣實際情形，假設盛行率1%，但被篩檢出陽性的民眾，其實有1/2是健康者，以2300萬人計，有45萬餘人會被測出陽性，但只有一半實際染病，但偽陽性結果恐引起巨大恐慌，因為沒有人敢否定感染的可能性，還是會被當作染疫者，必須接受住院觀察。這不僅造成整體醫療體系過度的負荷，學校、公司機關的衝擊，各公司機關實施分流上班甚至停班，更重創已經奄奄一息的產業。

陳其邁指出，其他國家的盛行率顯然比台灣高出許多，如紐約的盛行率約13.9%，陽性率推算起來就會高到92%，就可能要進行普篩，把社區內大部分的病例找出來。

他認為，在目前台灣的情況下，考量對於人心、社會、經濟等衝擊因素，如果陽性個案數沒有大幅遽增，還是依照中央疫情指揮中心專家諮詢會議的通報指引，找出高風險的族群，並由臨床醫師來做整體判斷是否採檢為宜。

（翻攝陳其邁臉書）
（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁 韓國瑜 新冠肺炎

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