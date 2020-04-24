挺韓國瑜度罷免危機 江啟臣：黨與韓各司其職做好事情
競選總統失利的高雄市長韓國瑜六月將面臨遭罷免危機，雖韓陣營已定調冷處理罷免投票，但是否要動員韓粉相挺，黨內仍有不同看法。國民黨主席江啟臣晚間受訪表示，罷免與選舉兩個戰場不同，罷免當然希望支持者不要來投這個票。
江啟臣指出，高雄市國民黨執政，韓國瑜是國民黨黨公職，當然希望韓得到支持與認同；即便面對罷免危機，還是要爭取民眾支持與認同，韓要努力，黨中央也要，各司其職把事情做好就是對韓最好的幫助。
江啟臣舉例，像現階段防疫獲得各界關注，韓國瑜本於職責也應把防疫與市政做好，而黨內改革也在進行，黨團則做好國政監督，呼籲基層黨部與黨工應共同支持韓。
江啟臣說，韓國瑜在高雄市政的施政滿意度不差，很多民進黨執政超過20年沒做好的事，韓執政不到2年就解決，就用市政爭取支持與認同，外界就會思考罷免這件事是否有必要。
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