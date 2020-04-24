快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

韓國瑜接指定中常委是布局選主席？　江啟臣：想太多了

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
身陷被罷免危機的高雄市長韓國瑜周三正式接任國民定中常委，被解讀是要藉由仗義相挺黨主席江啟臣，做為未來揮師黨中央競選黨主席資本。江傍晚受訪表示，韓等縣市長同意接任，是因為大家關心黨的未來，也認為黨與地方聯繫很重要。記者周志豪／攝影
身陷被罷免危機的高雄市長韓國瑜周三正式接任國民定中常委，被解讀是要藉由仗義相挺黨主席江啟臣，做為未來揮師黨中央競選黨主席資本。江傍晚受訪表示，韓等縣市長同意接任，是因為大家關心黨的未來，也認為黨與地方聯繫很重要。記者周志豪／攝影

身陷被罷免危機的高雄市長韓國瑜周三正式接任國民定中常委，被解讀是要藉由仗義相挺黨主席江啟臣，做為未來揮師黨中央競選黨主席資本。江傍晚受訪表示，韓等縣市長同意接任，是因為大家關心黨的未來，也認為黨與地方聯繫很重要。

對於外界解讀韓國瑜未來可能挑戰江啟臣連任，江也緩頰，「想太多了」，誰未來要選黨主席都是大家的權利，而且怎麼知道是韓要選，搞不好是其他哪些人，沒必要預先揣測。

江啟臣說，當初黨章修正那入縣市長指定中常委制度，是要凸顯對縣市長重視，認為他們若能來參加中常會，會有一定代表性。

江啟臣也重提，民主政治下的內造化政黨，必須要集體領導，黨內很多事不是黨主席一個人說了算；國民黨是民主政黨，有改革目標與節奏，最重要的是黨內也能溝通，他與15個縣市長都可以直接聯繫，除常會，其他議題也可直接溝通。

至於明年是否爭取連任，江啟臣則說，現階段他只想把他競選時後規畫的政見一步步落實，包含扁平化、數位化、網路化、在地化；他就是堅定信念，持續溝通，畢竟一個126歲的政黨不可能沒有包袱與障礙，改革沒有障礙也太容易。

何時可檢驗政績？江啟臣預估，大概半年時間可以來看具體的一些成果。

江啟臣 韓國瑜 中常委

延伸閱讀

韓國瑜喊醫護全面普篩 鄭文燦：應「順時中」尊重專業

影／韓國瑜疫調「逆時中」 北市挺中央：比較務實

韓國瑜宣示1年半解水患 水利局：盡力而為

汛期將至 韓國瑜視察後勁溪整治工程

相關新聞

蘇貞昌：不會封城 以指揮中心為準並全國一致

敦睦艦隊多位官兵染疫，不少縣市政府開始演練「封城」；行政院長蘇貞昌今天表示，是否封城以中央流行疫情指揮中心為準，應該要全...

個人粉專管理者可參加記者會? 陳時中否決

中央流行疫情指揮中心因防疫需要限制媒體參加記者會名額及人數，媒體必須抽籤限定座位，之後更限制攝影記者進場，必須使用指揮中...

挺韓國瑜度罷免危機　江啟臣：黨與韓各司其職做好事情

競選總統失利的高雄市長韓國瑜六月將面臨遭罷免危機，雖韓陣營已定調冷處理罷免投票，但是否要動員韓粉相挺，黨內仍有不同看法。...

韓國瑜接指定中常委是布局選主席？　江啟臣：想太多了

身陷被罷免危機的高雄市長韓國瑜周三正式接任國民定中常委，被解讀是要藉由仗義相挺黨主席江啟臣，做為未來揮師黨中央競選黨主席...

藍委支持醫護人員普篩 蘇貞昌：不該標籤化他們

國民黨立委廖國棟今天表示，他支持醫護人員普篩；行政院長蘇貞昌說，不應該把醫護人員標籤化，不要弄到大家都怕醫護人員，衛福部...

和平醫院封院17周年 蔡英文：對疫情要團結 拋政治成見

蔡英文總統今在臉書上表示，今天是17年前，台北市和平醫院宣布封院的日子。台灣永遠要記住，當年在第一線守護病患的醫護人員，...

WHO公布瑞德西韋無效報告 藥廠聲明：該案收案數不足

世界衛生組織（WHO）今於網站上發表中國進行瑞德西韋的臨床試驗結果，沒過多久就刪除；對此，藥廠吉立亞醫藥今發表聲明，該研...

「昨天去給他們加油」張上淳憶17年前和平封院啟示

新冠肺炎爆發至今即將近四個月，不僅發生過院內群聚，如今更發生軍中群聚的磐石艦疫情，回想起17年前SARS和平醫院封院，指...

趙天麟、高閔琳 爭民進黨高市黨部主委

民進黨高雄市黨部選舉今天最後一天登記，立委趙天麟昨天完成登記，高雄市議員高閔琳今天上午由多位立委、議員陪同也完成登記，到下午登記截止前如無其他人參選，這次的市黨部主委選舉就是趙、高兩人競爭。兩人在黨內的派系不同，但都認為黨部主委應為民進黨爭取更多年輕族群的認同 ，面對罷免高雄市長韓國瑜之事也都積極宣傳參與，更以下一屆市長和議員選舉能完全執政為最大目標。

打假消息！資安工作站揭牌 蔡英文：資安就是國安

為防堵假訊息與境外勢力介入總統大選，調查局去年8月臨時編組「假訊息防制中心」，由資通安全處負責統籌。選後，調查局日前正式成立「資安工作站」專責將造謠者移送法辦。蔡英文總統今上午至調查局青溪園區參加揭牌典禮，強調「資安就是國安。」

外交部、AIT協調才讓美國供應防護衣原料？恐非事實

本報日前獨家報導，3月18日外交部長吳釗燮宣稱「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」原來是假的，其實防護衣是買的不...

籲嚴辦潑漆人 學者：否則今日銅鑼灣明日誠品

對於銅鑼灣書店店長林榮基遭人潑漆一事，學者董立文今天表示，這是中共恐怖勢力滲透，政府應該以國安法規嚴辦，否則「今天可以對...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數突破271萬、19萬死 俄國病例又暴增

艦指部證實 陳道輝發簡訊坦承官兵扁桃腺發炎未回報

外洩實驗報告草稿：瑞德西韋無治療新冠肺炎療效

磐石艦抗體檢驗受關注 醫：日前檢出3人非在台灣感染

台口罩換美防護衣假的？藍批外交部連陳時中也騙

高雄市長韓國瑜宣布 高雄休閒娛樂八大行業將採實名制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。