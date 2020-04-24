韓國瑜接指定中常委是布局選主席？　江啟臣：想太多了

身陷被罷免危機的高雄市長韓國瑜周三正式接任國民定中常委，被解讀是要藉由仗義相挺黨主席江啟臣，做為未來揮師黨中央競選黨主席資本。江傍晚受訪表示，韓等縣市長同意接任，是因為大家關心黨的未來，也認為黨與地方聯繫很重要。

對於外界解讀韓國瑜未來可能挑戰江啟臣連任，江也緩頰，「想太多了」，誰未來要選黨主席都是大家的權利，而且怎麼知道是韓要選，搞不好是其他哪些人，沒必要預先揣測。

江啟臣說，當初黨章修正那入縣市長指定中常委制度，是要凸顯對縣市長重視，認為他們若能來參加中常會，會有一定代表性。

江啟臣也重提，民主政治下的內造化政黨，必須要集體領導，黨內很多事不是黨主席一個人說了算；國民黨是民主政黨，有改革目標與節奏，最重要的是黨內也能溝通，他與15個縣市長都可以直接聯繫，除常會，其他議題也可直接溝通。

至於明年是否爭取連任，江啟臣則說，現階段他只想把他競選時後規畫的政見一步步落實，包含扁平化、數位化、網路化、在地化；他就是堅定信念，持續溝通，畢竟一個126歲的政黨不可能沒有包袱與障礙，改革沒有障礙也太容易。

何時可檢驗政績？江啟臣預估，大概半年時間可以來看具體的一些成果。