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藍委支持醫護人員普篩 蘇貞昌：不該標籤化他們
國民黨立委廖國棟今天表示，他支持醫護人員普篩；行政院長蘇貞昌說，不應該把醫護人員標籤化，不要弄到大家都怕醫護人員，衛福部次長何啟功說，之前對醫護人員篩檢結果都是陰性，但無法保證明天、後天都是陰性，「難道要天天篩？」
高雄市長韓國瑜擬為全市約4千名第一線防疫醫護人員普篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，不見得有必要。
蘇貞昌今天列席立法院院會備詢，廖國棟說，他支持醫護人員普篩，有普篩就能讓醫護人員安心治療病人，外界現在說陳時中髮夾彎，之前說要普篩，現在又說不要，「這是不是院長授意？」
何啟功說，醫護人員有症狀，指揮體系前陣子說要篩檢，1千8百多人都是陰性，但今天陰性，無法保證明天後天都是陰性，「難道天天篩？」廖國棟說，當然無法保證，病毒防不勝防。
蘇貞昌說，不應該把醫護人員標籤化，不要弄到大家都怕醫護人員，這樣不好，症狀才要篩，過去也一直這樣，做得很好，政府感謝他們在第一線的辛苦，如果因為他們的身分而普篩，讓他們的小孩在學校被排擠，這樣不好。
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