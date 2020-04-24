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誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

影／韓國瑜疫調「逆時中」 北市挺中央：比較務實

聯合報 / 記者 顏凱勗 王彥鈞 楊凱竣／台北即時報導
黃珊珊表示，台北市通報病例可能有幾千、上萬人，不可能每一個都做疫調，所以依照中央的規定，應該是比較務實的，因為疫調要花費很大的力氣，「而且可能效益也不見得很高」。記者顏凱勗／攝影
黃珊珊表示，台北市通報病例可能有幾千、上萬人，不可能每一個都做疫調，所以依照中央的規定，應該是比較務實的，因為疫調要花費很大的力氣，「而且可能效益也不見得很高」。記者顏凱勗／攝影

因敦睦艦隊磐石艦軍官染疫，高雄市作為磐石艦靠港城市，幾乎大小景點都有確診官兵足跡，高雄市長韓國瑜為了防疫作為，針對敦睦艦隊300多位戶籍在高雄的官士兵員生做全員疫調，並下通牒不配合者將開罰。但此舉卻遭指揮中心提醒，官兵僅是居家檢疫對象並非確診者，沒有配合疫調的義務，台北市副市長黃珊珊今(24日)也力挺中央，指出台北市也是針對確診者做疫調，因為疫調程序相當繁複，需要耗費相當大的人力、物力，若照韓國瑜的做法，台北市通報人數可能有幾千、上萬例，不可能全部都要疫調，「依照中央的規定，應該是比較務實的」。

為了有效解決民眾排口罩的困擾，台北市政府特別設立「口罩販賣機」，台北市長柯文哲還稱要廣設到12個行政區，如今這計畫恐怕喊卡，由於口罩販賣機銷量不如預期，一天賣不到200組，23日對外招標時也流標，遭議員質疑成效不彰，要求市府做後續評估。台北市副市長黃珊珊表示，尊重議會決議，24日也在萬華區和文山區的健康服務中心增設自動販賣機，未來會依信義、文山和萬華等3處的銷售狀況做評估，再決定是否12個行政區要全面廣設。

北市 韓國瑜 口罩

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