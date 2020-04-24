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蘇貞昌：不會封城 以指揮中心為準並全國一致
敦睦艦隊多位官兵染疫，不少縣市政府開始演練「封城」；行政院長蘇貞昌今天表示，是否封城以中央流行疫情指揮中心為準，應該要全國一致。
全台多縣市紛紛模擬封城防疫兵推，台中市長盧秀燕昨天預告跟進。蘇貞昌今天列席立法院院會備詢，國民黨立委曾銘宗詢問，以目前國內疫情，會不會封城？
蘇貞昌說，不會（封城），是否封城以指揮中心為準；曾銘宗追問誰有權下令封城，是縣市首長還是行政院長，蘇貞昌說，不願意講有沒有權，但應該全國一致。
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