蘇貞昌：不會封城 以指揮中心為準並全國一致

民進黨高雄市黨部選舉今天最後一天登記，立委趙天麟昨天完成登記，高雄市議員高閔琳今天上午由多位立委、議員陪同也完成登記，到下午登記截止前如無其他人參選，這次的市黨部主委選舉就是趙、高兩人競爭。兩人在黨內的派系不同，但都認為黨部主委應為民進黨爭取更多年輕族群的認同 ，面對罷免高雄市長韓國瑜之事也都積極宣傳參與，更以下一屆市長和議員選舉能完全執政為最大目標。

2020-04-24 14:32