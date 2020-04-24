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和平醫院封院17周年 蔡英文：對疫情要團結 拋政治成見

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
蔡英文總統。記者杜建重／攝影
蔡英文總統。記者杜建重／攝影

蔡英文總統今在臉書表示，今天是17年前，台北市和平醫院宣布封院的日子。台灣永遠要記住，當年在第一線守護病患的醫護人員，所付出的努力。

蔡總統表示，2003年4月24日，在缺乏配套措施的情況下，和平醫院宣布封院。上千名的醫護人員、病患、家屬，突然被強制禁閉在醫院中，可以想像當時的混亂與恐慌。經歷過17年前SARS的台灣人，一定都還對SARS疫情的失控餘悸猶存。

當年，為了要把SARS疫情穩住，和平醫院院內第一線的醫護人員，都堅守在崗位上，為照顧病患努力。他們所付出的一切，大家難以體會。

她表示，過了17年，台灣正面臨新一波疫情的威脅，她要特別感謝所有辛苦的醫護人員，每當台灣面對嚴重的疫情威脅時，他們都站在第一線，給台灣人民最堅強的保護與照顧。

蔡總統說，SARS與和平醫院封院的歷程，讓台灣社會知道，在醫療公衛上的不足，以及中央跟地方在溝通上的不順暢、錯誤的決策，所將會帶來的災難。

她表示，17年後，台灣更有經驗，指揮系統更清楚，第一線的醫護人員也得到更多的保護與支持，人民也具備充分的防疫觀念，並確實落實。如果SARS真的有教會台灣人什麼事情，她認為，就是在疫情面前，台灣更要團結在一起，拋下彼此的政治成見。中央和地方、政府和人民一起合作，才能攜手對抗疫情。

蔡總統說，防疫至今，全體國人都在中央流行疫情指揮中心的領導下，互相配合，團結一致，讓世界肯定台灣的努力，甚至還有能力可以幫助國際社會，希望這樣的成果，台灣能夠繼續維持下去，做世界的模範生。

（翻攝蔡英文臉書）
（翻攝蔡英文臉書）

疫情 醫護人員 SARS

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