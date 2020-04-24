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誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

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個人粉專管理者可參加記者會? 陳時中否決

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北即時報導
媒體詢問，個人粉專管理者是否可申請到現場參加記者會？指揮中心指揮官陳時中表示，無法開放個人到現場參加指揮中心例行記者會，「不然恐怕要在運動場舉辦」。 記者陳雨鑫／攝影
媒體詢問，個人粉專管理者是否可申請到現場參加記者會？指揮中心指揮官陳時中表示，無法開放個人到現場參加指揮中心例行記者會，「不然恐怕要在運動場舉辦」。 記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心因防疫需要限制媒體參加記者會名額及人數，媒體必須抽籤限定座位，之後更限制攝影記者進場，必須使用指揮中心公播的影像。但如此一位難求的新聞現場，卻有自稱為媒體的「粉專管理者」進入。

媒體今天詢問，個人粉專管理者是否可申請到現場參加記者會？指揮中心指揮官陳時中表示，無法開放個人到現場參加指揮中心例行記者會，「不然恐怕要在運動場舉辦」。他強調，指揮中心現場有許多媒體記者，確保已有傳播管道，可傳遞正確訊息。他也說，對於「各類網軍，大家有不同意見，虛心受教。」會蒐集相關意見，有不同意見會於適當時候予以回答。

疾管署公共關係室昨已要求，該粉專管理者不能再出席例行記者會。

據了解，該臉書粉專經營者原任職於某媒體，當時在記者會提問方向總是著重政治人物隔空喊話、網友對指揮中心的稱讚或玩笑，包括部長英文怎麼這麼好、部長是不是有雙胞胎等。

後被調離原職，便自創粉專並持續取得媒體席位，其後如同陳時中親衛隊，經常透過側寫，發表貶抑特定媒體、吹捧指揮中心之文章，該頁面也受到數個民進黨相關粉絲頁的引用和推薦。

記者會 陳時中

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