WHO公布瑞德西韋無效報告 藥廠聲明：該案收案數不足

世界衛生組織（WHO）今於網站上發表中國進行瑞德西韋的臨床試驗結果，沒過多久就刪除；對此，藥廠吉立亞醫藥今發表聲明，該研究的研究者並未提供結果公布的許可，且該資料沒有適當陳述研究內容，目前該研究因為收案人數不足提前終止，因此沒有足夠的數據顯示統計結果的意義。

吉立亞醫藥對於世界衛生組織發布的文章，做出幾點說明，中國的資料並未有足夠的數據顯示其結果具有意義，目前已因收案人數不足提前終止，該資料目前也未取得公布的許可就逕自公布，因此世界衛生組織公布後刪除。

該研究結果也尚無法有定論，儘管數據趨勢顯示瑞德西韋具有潛在的益處，尤其是在疾病早期接受瑞德西韋治療的患者，藥廠內部也在了解該研究相關數據，並提交給相關的專業醫學期刊審查出版，將在不久的將來提供更多詳細訊息。

目前瑞德西韋正在進行的多個三期研究，主要是以科學實證來確定瑞德西韋在新冠肺炎的安全性與療效。這些研究將有助了解瑞德西韋合適的治療對象、最佳的治療時間和理想的療程。這些研究結果正進行初步分析，將在不同時間點發布這些臨床試驗完整數據。

早於三月初，吉立亞醫藥率先在COVID-19盛行的地區，包括台灣，進行兩項隨機分配、開放標示名為「SIMPLE」的第三期臨床試驗，以評估新冠肺炎患者透過靜脈注射瑞德西韋後，於5天和10天用藥療程的安全性和療效；預計近期將發表該研究中收治重症患者數據，至於中度患者的研究數據將於5月底發表。

吉立亞醫藥強調，抗病毒藥物瑞德西韋是研究用產品，尚未在全球任何地區獲得核准，且尚未確定其用途的安全性和療效。