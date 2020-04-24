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企業捐17國額溫槍 德國駐台代表：感謝來自朋友的援助

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮(右二)頒贈感謝狀給泰博科技董事長陳朝旺。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮(右二)頒贈感謝狀給泰博科技董事長陳朝旺。圖/外交部提供

外交部今天舉辦體溫測量儀器捐贈儀式，泰博科技公司透過外交部捐贈額溫槍及自動體溫測量系統給台灣15個友邦，以及美國、德國共17個國家；德國駐台代表王子陶當場念德國衛生部長史潘（Jens Spahn）致衛福部長陳時中的信函，表達德國對我方援贈口罩及充滿信任的合作表示感謝。

泰博科技公司董事長陳朝旺今天透過外交部捐贈17國3萬5千支額溫槍及250組自動體溫測量系統，外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、王子陶（Thomas Prinz）、尼加拉瓜駐台大使達比亞（William M. Tapia）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）等人出席。

吳釗燮致詞時表示，泰博科技董事長陳朝旺經商之餘不忘回饋國家和國際社會，善盡企業社會責任令人敬佩，感謝泰博的慷慨善行，彰顯「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，台灣抗疫成功是全體國人努力的成果，政府民間行有餘力幫助其他國家，台灣感到自豪。

陳朝旺表示，公司感受到全世界對額溫槍的需求，但因為大部分製造額溫槍的工廠都在中國大陸，他們是唯一在台灣的，他擔心其他公司為了趕工品質良莠不齊，但他們的設計、製造都是百分之百在台灣，現在一天可以製造1萬3千支額溫槍，有多的可以給其他國家使用，公司還有六種防疫品項，未來若大量產，或許還可以配合政府政策捐贈。

哈菁絲說，她高度肯定台灣面對新冠肺炎疫情的挑戰所採取的各項因應措施，並推崇台灣在如此艱困之際，慷慨向友邦及國際社會伸出援手，並肩協助各國政府防疫。

王子陶說，儘管必須再度向台灣致謝，他很樂意這麼做，他接著轉述史潘昨天給陳時中的信內容，史潘在信中提到，台灣捐贈的口罩前幾天已抵達德國，他要表達由衷的謝意，德國社會也非常讚賞台灣的協助，提到目前，流行病學家已經發現德國的疫情日漸趨緩，讓德國能謹慎且逐步規畫回到正常的生活，「台灣成功對抗疫情的經驗，也讓我國受益良多」，王子陶最後說，他不用多加補充，台灣的援助並非徒勞，德國將記得「這是來自朋友的援助」。

酈英傑說，他要代表美國再次謝謝台灣的慷慨，美國國務卿龐培歐日前在推特上表示朋友在困難時互相幫忙，台灣在這次對抗新冠肺炎的疫情中，真的是美國的朋友。

外交部今天舉辦體溫測量儀器捐贈儀式，泰博科技公司透過外交部捐贈額溫槍及自動體溫測量系統給台灣15個友邦，以及美國、德國共17個國家。圖/外交部提供
外交部今天舉辦體溫測量儀器捐贈儀式，泰博科技公司透過外交部捐贈額溫槍及自動體溫測量系統給台灣15個友邦，以及美國、德國共17個國家。圖/外交部提供

德國 疫情 外交部 新冠肺炎

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