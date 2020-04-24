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「昨天去給他們加油」張上淳憶17年前和平封院啟示

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北即時報導
張上淳表示，如今回首當然感觸很多，「昨天指揮中心會議後，傍晚5點到和平醫院給他們加油打氣」，謝謝和平醫院的醫護人員17年來擔任台北區防治醫療網專責應變醫院，準備應對新興傳染病，包括H1N1全球大流行時也承接責任，這次新冠肺炎疫情也照顧不少病人。記者陳雨鑫／攝影
張上淳表示，如今回首當然感觸很多，「昨天指揮中心會議後，傍晚5點到和平醫院給他們加油打氣」，謝謝和平醫院的醫護人員17年來擔任台北區防治醫療網專責應變醫院，準備應對新興傳染病，包括H1N1全球大流行時也承接責任，這次新冠肺炎疫情也照顧不少病人。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎爆發至今即將近四個月，不僅發生過院內群聚，如今更發生軍中群聚的磐石艦疫情，回想起17年前SARS和平醫院封院，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳感觸良多，台灣17年前付出慘痛代價，學到寶貴經驗，新冠肺炎多起事件完美結案，就是最強而有力的證據。

2003年國內爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），張上淳當時任台大醫院感染管制小組負責人，站在前線領著醫護人員奮勇殺敵，他整整瘦了15公斤，兩度發燒以為自身染煞，自我隔離。不料，同在北區的和平醫院卻出現沒被揪出的感病洗衣工，爆發大型院內感染事件。

張上淳表示，如今回首當然感觸很多，「昨天指揮中心會議後，傍晚5點到和平醫院給他們加油打氣」，謝謝和平醫院的醫護人員17年來擔任台北區防治醫療網專責應變醫院，準備應對新興傳染病，包括H1N1全球大流行時也承接責任，這次新冠肺炎疫情也照顧不少病人。

張上淳說，在這次疫情中，除了看到醫院醫護同仁努力，醫院每年落實應變計畫整備演練，就是為了隨時準備接受挑戰。「和平醫院員工士氣保持得很好，昨天是新冠肺炎疫情發生後第二次去和平醫院，他們努力把病人照顧得很好。」

張上淳指出，這次新冠肺炎疫情爆發後，接受多次媒體採訪，常被問到與17年前有何差別，「我覺得有很多差別，包括民眾素養」，以和平醫院周邊的住戶、商店沒有特別抗議恐懼、正常運作就是最好的證明，這次國家整體防疫作大幅進步，與民眾素養有非常大關係。

新冠肺炎 疫情 張上淳

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