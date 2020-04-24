外交部、AIT協調才讓美國供應防護衣原料？恐非事實

本報日前獨家報導，3月18日外交部長吳釗燮宣稱「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」原來是假的，其實防護衣是買的不是交換的，且外交部和AIT是否真的曾經參與此事也不無疑問。外交部事後回應，這是「惡意抹煞、抹黑」。本報再深入追查，發現從整個交易過程看，根本沒有外交部插手空間，所謂「外交部與AIT溝通」才促成原料交易的說法，應不屬實。

根據本報掌握的確切消息，整起採購案的轉折點是2月23日。當日台大公衛學院院長詹長權認為杜邦的防護衣對台灣十分重要，因此透過個人關係與台灣杜邦公司聯繫；在獲得台灣杜邦公司的合作意願後，詹長權將全案交給衛福部疾管署，由疾管署後續與杜邦公司接洽，疾管署亦積極運作，因此促成2月25日行政院的會議，當天會議確認要和杜邦購買防護衣，而且連原料總數41噸、製作30萬件，由柬埔寨某台商負責製作都已確認。

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靠外交部協調才有防護衣？用時間軸還原事實真相