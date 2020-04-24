影／遭潑漆！林榮基指「共產黨做的好事」 盼修代理人法

銅鑼灣書店明天將在台開幕，不過店長林榮基日前先是收到律師信，發現銅鑼灣書店的名稱在台灣已經被註冊，後又遭人潑紅漆，林榮基今天(24日)受訪時頭髮上還有一大片洗不掉的紅漆，他直指就是「共產黨做的好事」。

潑漆犯嫌警方初步排除幕後有教唆者，目前已交保，林榮基不滿地說「我開書店跟他有什麼關係，反正他們都不讀書的，他不讀書的人，為什麼要我們要讀書的人不能看書」，林榮基呼籲台灣當局應該要儘速通過中共代理人法，保護台灣人也保障香港人。

「銅鑼灣書店」店名被搶先註冊，中華亞太菁英交流協會理事長范世平調侃林榮基，他說林榮基開的書店就算叫做「銅鑼燒」書店也沒關係，他強調不管林榮基主持的書店店名為何，都不會影響過去香港銅鑼灣書店的靈魂及其價值與意義。