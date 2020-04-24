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杜絕假訊息 蔡英文為調查局資安工作站揭牌
蔡英文總統上午前往調查局位於新店的青溪園區，與國安局長邱國正、法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠等人一同為調查局資安工作站揭牌。
蔡總統表示，資安工作站的揭牌是落實國家資通安全戰略的重要環節，在舉國團結防疫的時候，我們也持續在強化我們民主的防衛機制，這幾年假訊息的危害引起各國重視，台灣人民尤其切身感受，像是最近面對疫情，有人大量散發假訊息，無論是衛生紙缺貨的謠言或是指揮官的發言，還有很多網路上製造的假消息，都嚴重干擾我們的防疫工作。資安就是國安，希望資安工作站的成立能有效杜絕假訊息，發揮穩定社會的功能。
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