杜絕假訊息 蔡英文為調查局資安工作站揭牌

本報日前獨家報導，3月18日外交部長吳釗燮宣稱「台美防疫合作聯合聲明」裡的「口罩換防護衣」原來是假的，其實防護衣是買的不是交換的，且外交部和AIT是否真的曾經參與此事也不無疑問。外交部事後回應，這是「惡意抹煞、抹黑」。本報再深入追查，發現從整個交易過程看，根本沒有外交部插手空間，所謂「外交部與AIT溝通」才促成原料交易的說法，應不屬實。

2020-04-24 12:05