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國民黨金門立委陳玉珍 回應遭金門高粱黨告學歷不實

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨金門立委陳玉珍上午回應遭金門高粱黨告學歷不實一事，一聽到媒體問洪志恒便笑出來， 她表示很感謝我們金門自創的金門高粱黨主席洪志恒到北檢告她學歷不實。讓她有機會再跟國民講一次她的學歷。記者蘇健忠／攝影
國民黨金門立委陳玉珍上午回應遭金門高粱黨告學歷不實一事，一聽到媒體問洪志恒便笑出來， 她表示很感謝我們金門自創的金門高粱黨主席洪志恒到北檢告她學歷不實。讓她有機會再跟國民講一次她的學歷。記者蘇健忠／攝影

國民黨金門立委陳玉珍上午回應遭金門高粱黨告學歷不實一事，一聽到媒體問洪志恒便笑出來， 她表示很感謝我們金門自創的金門高粱黨主席洪志恒到北檢告她學歷不實。讓她有機會再跟國民講一次她的學歷。她是1991年開始就讀台灣大學，1995年台大中文系、法律輔系畢業，之後到美國唸書後，1996年考上北京大學國際經濟法研究所，後來再拿日本交流協會獎學金，唸了日本九州大學的國際公法碩士，是雙碩士。

國民黨金門立委陳玉珍上午回應遭金門高粱黨告學歷不實一事，一聽到媒體問洪志恒便笑出來， 她表示很感謝我們金門自創的金門高粱黨主席洪志恒到北檢告她學歷不實。讓她有機會再跟國民講一次她的學歷。記者蘇健忠／攝影
國民黨金門立委陳玉珍上午回應遭金門高粱黨告學歷不實一事，一聽到媒體問洪志恒便笑出來， 她表示很感謝我們金門自創的金門高粱黨主席洪志恒到北檢告她學歷不實。讓她有機會再跟國民講一次她的學歷。記者蘇健忠／攝影

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