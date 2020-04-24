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趙天麟高閔琳爭民進黨高市黨部主委 助罷韓和完全執政

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員高閔琳（左三）今天登記參選民進黨高雄市黨部主委，多位立委以視訊為她打氣。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員高閔琳（左三）今天登記參選民進黨高雄市黨部主委，多位立委以視訊為她打氣。記者楊濡嘉／攝影

民進黨高雄市黨部選舉今天最後一天登記，立委趙天麟昨天完成登記，高雄市議員高閔琳今天上午由多位立委、議員陪同也完成登記，到下午登記截止前如無其他人參選，這次的市黨部主委選舉就是趙、高兩人競爭。兩人在黨內的派系不同，但都認為黨部主委應為民進黨爭取更多年輕族群的認同 ，面對罷免高雄市長韓國瑜之事也都積極宣傳參與，更以下一屆市長和議員選舉能完全執政為最大目標。

在海軍敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎之前，趙天麟原本邀請行政院副院長陳其邁和黨內、地方人士陪同登記，後因官兵染疫，以防疫為重，取消大陣仗登記，昨天由助理低調完成登記。高閔琳今天登記時，有立委劉世芳、許智傑、李昆澤、賴瑞隆、邱志偉、邱議瑩等的視訊打氣。

在民進黨高雄市的派系中，趙天麟被歸為「海派」，高閔琳是「菊系」，趙坦承自己派系所屬，高閔琳不否認是「菊系」。民進黨人士因此認為這場主委選舉是「海派」與「菊系」之爭。

趙天麟和高閔琳決定參選之後即積極爭取黨員支持。不願具名的民進黨人士說，「海派」布局市黨部主委這一選舉可能比菊系稍早，所以與部分有較多「黨員朋友」的人士較早聯結，但菊系的基層也扎實，高閔琳確定參選之後，派系也大動員，全力爭取黨員對高閔琳的認同。

民進黨高雄市黨部新任主委面對的第一場投票，是罷韓投票。高閔琳雖主張黨部「助罷」但不主導，不過她從市政監督高雄市政府時，每一次對韓國瑜批評都會談到罷韓；趙天麟　本主張市黨部在罷韓投票上應出面引領，後來雖也認定高閔琳將罷韓歸為「公民運動」的說法，最近屢在臉書批判韓國瑜的防疫措施與施政，也是站到罷韓行動的前端。

對於黨部主委之職，高閔琳說，她是市議員，與地方接觸的機會比要到立法院問政的立委多，現在很多黨員反映，地方黨部與黨員頗有距離，她是議員，會比較有時間與黨員意見交流。

趙天麟說，黨員會看到他在立法院為國家社會的努力，也會感受到黨部主委對基層黨員的重視，最重要的是他有一個很堅強服務團隊，這個團隊從他當議員開始到當立委這段期間，對選民、對基層的服務都很受肯定，整個團隊一定會讓黨內同志了解到他的服務量能。

趙、高兩人都把黨部主委定位在君子之爭，矛頭都打算 指向高雄執政的國民黨和市長韓國瑜，不會「黨內互打」，在任內都要讓罷韓投票通過，都要幫助民進黨重新在高雄執政，都要讓民進黨議員過半。

立委趙天麟參選民進黨高雄市黨部主委，昨天由助理幫忙完成登記。圖／本報資料照片
立委趙天麟參選民進黨高雄市黨部主委，昨天由助理幫忙完成登記。圖／本報資料照片

高閔琳 民進黨 韓國瑜

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