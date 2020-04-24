酷碰券振興有限？蘇貞昌：大家別急 政府評估規劃中

新冠肺炎疫情衝擊經濟，蔡政府未來擬發酷碰券等振興經濟，引發在野黨批評，認為應該發現金或消費券。行政院長蘇貞昌表示，怎麼鼓勵大家消費，政府在整個方方面面，正在評估、製作規劃各種做法，叫大家不用急。

蘇貞昌表示，最重要的任務就是防疫，接著是紓困，現在正在紓困。政府已經啟動相關措施，包括很多國人在困境中，都已經接到中央政府發放的現金補助。至於未來要振興的時候，要怎麼鼓勵大家出來消費，政府在整個方方面面，正在評估，製作規劃各種做法，大家不用急，也不用去講「什麼券什麼券」，最重要的是大家都出來消費，讓經濟振興起來。