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台口罩換美防護衣假的？藍批外交部連陳時中也騙

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部長吳釗燮(左)日前和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。圖／取自AIT臉書
外交部長吳釗燮(左)日前和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。圖／取自AIT臉書

台灣與美國簽訂防疫夥伴關係聯合聲明，外交部長吳釗燮日前宣布，卻傳出台美30萬件防護衣的合約，2月底就已敲定，且是「交易」非「交換」。國民黨副主委黃子哲質疑，沒想到外交部也對國人搞外交辭令這一套，不僅把國人呼嚨得團團轉，連指揮官陳時中也受騙上當。

黃子哲在臉書指出，民眾以及媒體幾乎都認知台美雙方是「交換」防疫物資，而且還是換來防護衣。事實上，連陳時中都覺得划算，還點出10萬片口罩相較30萬件防護衣的價格，其實相差甚遠。詎料一個月後，外交部長吳釗燮才吐實說，那是「交易」不是「交換」。換言之，台灣是「捐」口罩給美國，但美國則是「賣」防護衣原料給台灣。

黃子哲說，口罩是戰略物資，政府不僅強制徵用，還用公帑投入生產。所以口罩怎麼用，人民當然有知的權利。防護衣原料也很珍貴，美國願意保留給台灣，「我們花錢買也不是不行，外交部就大方誠實地說出來就好。」

黃子哲說，或許是要減少阻力與障礙，外交部選擇用話術來隱瞞事實、甚至誤導民眾，這種低劣的手法，著實令人厭惡，反而徒增社會負面觀感。而外交部荒腔走板不只一樁，明知越南已經頻頻對其他國家捐贈口罩，可見未必真的有急需，但還卻大方捐給越南30萬片口罩，「如果這不是凱子，什麼才是凱子？」

黃子哲說，台灣行有餘力，應該要對需要幫助的國家給予幫助，這是人道關懷與善盡國際社會責任，同時也有助於國家利益，相信人民都會給予支持。但也別忘了蔡英文總統說的「先自助才能助人」，以及蘇貞昌院長強調的「人情別做到墓仔埔去」。

外交部發言人歐江安表示，新冠肺炎爆發後，杜邦公司的防護衣原料被全球搶購，2月初我方向杜邦接洽原料，對方表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口台灣。2月25日經台大公衛學院詹長權院長協助與杜邦聯繫，我政府亦與AIT溝通，確保杜邦公司能夠供應我方。

歐江安指出，當時杜邦在美國已沒原料，但美願確保協助我國原料供應，在美方協助之下，杜邦願提早在3月初供料製作，現已有一批防護衣運抵台灣。

外交部 口罩 杜邦

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